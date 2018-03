Addio a Linda Brown | ex bambina che mise fine alla segregazione razziale nelle scuole Usa

Usa - Addio a Linda Brown : il suo caso segnò la fine della segregazione razziale a scuola : Linda Brown è morta all’età di 76 anni a Topeka, in Kansas. Il suo caso, negli anni ’50, portò alla decisione della Corte Suprema statunitense di porre fine alla segregazione nelle scuole. A darne l’annuncio, su Twitter, è stata la National Association for the Advancement of Colored People. “Da ragazza – ha scritto l’associazione – il suo coraggio di fronte alle più oscure tenebre della storia americana ha ...