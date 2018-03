Accusato di violenza sessuale su bambine della materna | arestato un maestro a Roma

Puglia - adulto adescava ragazze di 10-14 anni su Internet. Accusato di violenza sessuale : L'uomo, un 41enne di Modugno, in provincia di Bari, era già in carcere per abusi su otto minori. Le nuove accuse fanno riferimento al periodo che precede l'arresto, durante il quale avrebbe adescato diverse minori usando soprattutto Whatsapp e Messenger.Continua a leggere

Caso Weinstein - saltato l’accordo per la vendita della compagnia del produttore Accusato di molestie e violenza sessuale : l’accordo finanziario/amministrativo “al femminile” per rilevare la The Weinstein Company è saltato. Lo rivela la capocordata dell’intera operazione finanziaria, Maria Contreras-Sweet. “Dopo aver firmato e iniziato la fase di verifica della conferma, abbiamo ricevuto informazioni deludenti sulla fattibilità del completamento di questa transazione”, ha spiegato la donna, responsabile dei rapporti con le piccole imprese durante l’amministrazione ...

Ecco il guaio quotidiano Il capitano De Falco Accusato di violenza : Capitani poco coraggiosi. Come se non bastassero gli scontrini e le spese gonfiate, il Movimento Cinque Stelle deve fare anche i conti con il caso-De Falco. Il capitano di fregata, fino ad ora famoso per il suo inflessibile «salga a bordo cazzo» diretto a Francesco Schettino durante la tragedia dell'Isola del Giglio, è stato accusato dalla moglie di violenze domestiche. Ecco la dichiarazione fatta dalla donna alla ...

De Falco Accusato dalla moglie di violenza in casa - lui si difende : 'È strumentalizzazione' : Sostiene di non essere mai stato 'violento', 'è evidente che si tratta di una strumentalizzazione mediatica volta alla denigrazione'. Così all'Ansa Gregorio De Falco, il candidato M5s che è stato ...

Ora Brizzi è Accusato di violenza sessuale : La procura di Roma indaga per violenza sessuale, e non più per molestie, nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolto il noto regista cinematografico Fausto Brizzi, accusato da tre attrici di aver abusato di loro. Delle tre querele arrivate a piazzale Clodio, però, solamente una sarebbe utilizzabile perché le altre due potrebbero essere giunte nel...

Violenza sessuale in famiglia - 41enne Accusato di abusi sulla figlia : Orrore in famiglia alle porte di Napoli dove un 41enne è stato accusato di aver abusato sessualmente della figlia di 13 anni. Per l'uomo, come riferisce NapoliToday, si sono aperte le porte del carcere in seguito ad...

Morto Jack Ketchum - re dell'horror Accusato di troppa violenza : 'Sono molto dispiaciuto nel sentire che un mio vecchio amico è Morto. Ha terrorizzato i lettori con i suoi libri. Io e lui siamo tornati insieme negli anni '70'. Così su Twitter Stephen King piange la ...

Roma - il professore Accusato di violenza : «Ero innamorato» : Gli alunni sono ancora increduli e i genitori combattuti fra la condanna assoluta e i tentativi di giustificare Massimo De Angelis, il professore di italiano e latino di 53 anni, arrestato perché, per due mesi, ha abusato di una studentessa di 15 anni durante le ripetizioni private all’istituto Massimo di Roma, uno dei licei più prestigiosi della città, nel cuore del quartiere Eur. Sono stati i genitori della ragazza, dopo avere ...

Le chat del professore Accusato di violenza sessuale : Massimo De Angelis, il professore arrestato per violenza sessuale su una ragazzina di 15anni, avrebbe più volte contattato la ragazzina via chat con alcuni messaggini su WhatsApp. E così i genitori della 15enne adesso hanno consegnato agli inquirenti i testi di queste conversazioni. A quanto pare il prof avrebbe avuto una relazione con la studentessa: "Notte, amò, scusa", si legge tra alcuni sms.Tra le conversazioni in possesso ...