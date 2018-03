Accordo tra Renzi e Martina - il Pd non si spacca su capigruppo : Roma, 27 mar. , askanews, Ore 15, Palazzo Giustiniani. Nel suo nuovo ufficio da 'senatore semplice' Matteo Renzi accoglie il reggente del partito Maurizio Martina e il presidente del partito Matteo ...

Toti a M5s : no veti per governo - sono strada peggiore per Accordo : Genova, 27 mar. , askanews, 'Partire con dei veti mi sembra il modo peggiore e il binario peggiore per la strada da percorrere che necessariamente deve essere di compromesso. Mi sembra un modo un po' ...

Elezioni - Marescotti : “Se M5s farà Accordo con con Lega - verrà inseguito coi forconi da noi di sinistra” : “Il tavolo si è rovesciato. Io mi sto divertendo un casino sinceramente. Adesso è tutta un’altra politica, abbiamo un nuovo mondo davanti. La sinistra è sparita ed è stata rottamata dal suo stesso segretario, Renzi“. Così a L’Aria che Tira (La7) l’attore Ivano Marescotti commenta i risultati elettorali alla vigilia del nuovo governo, stigmatizzando la strategia del Pd e ricordando il patto del Nazareno con ...

Cultura : Accordo triennale tra Fondazione Teatro La Fenice e Fondazione Venezia : Venezia, 27 mar. (AdnKronos) – Questa mattina la Fondazione Teatro La Fenice e la Fondazione di Venezia hanno firmato l’accordo di intesa e collaborazione per il triennio 2018-2020 siglando un nuovo capitolo della loro storica collaborazione che, nei prossimi tre anni, vede significative occasioni di progettualità comune nei settori dell’istruzione e dell’educazione artistica e Culturale.L’incontro tra il massimo ...

Cultura : Accordo triennale tra Fondazione Teatro La Fenice e Fondazione Venezia (3) : (AdnKronos) – ‘Musikàmera Giovani’, è la rassegna di musica da camera organizzata insieme all’associazione Veneziana Musikàmera che prevede l’esecuzione dei programmi da parte delle eccellenze dei Conservatori italiani e stranieri e dei master delle Accademie musicali italiane ed estere. Ogni incontro prevede un’introduzione multimediale di approfondimento tenuta da studiosi e musicologi.L’accordo ...

Cultura : Accordo triennale tra Fondazione Teatro La Fenice e Fondazione Venezia (5) : (AdnKronos) – Ma i volumi comprendono anche approfondimenti e curiosità inedite, oltre alla preziosa contestualizzazione dei diversi titoli all’interno dell’archivio storico della Fenice. Una zona importante, infine, riguarda i rapporti, cruciali e sempre più intensi, tra mondo dell’impresa e musica d’arte.“L’attenzione alle nuove generazioni ‘ commenta per l’occasione Fortunato Ortombina, ...

Governo - l’imprenditore Arturo Artom : “Feeling tra i leader M5s e Lega. Accordo spaventa mercati? No - c’è serenità” : “È il momento giusto perché si formi un Governo che pensi al mondo delle imprese”. Lo ha dichiarato Arturo Artom, imprenditore considerato vicino a Davide Casaleggio e tra i fondatori di Confapri (Confederazione delle attività produttive), a margine dell’incontro al Teatro Manzoni con i “Processi alla storia”. Artom ha parlato del possibile scenario italiano dopo la partita della Camere. “C’è una piccola ripresa economica in atto, bisogna ...

Accordo di non belligeranza tra Di Maio e Salvini sui temi economici nell'attesa delle elezioni regionali : Non c'è terreno sul quale Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si lancino messaggi concilianti. Un po' continuano a sentirsi e un po' lavorano per loro i rispettivi ambasciatori. La trama è fittissima e la questione principale adesso è il Documento di economia e finanza su cui gli artefici dell'Accordo sulle presidenze delle Camere si muovono all'unisono. Ciò conferma quella facilità di rapporto con i 5 Stelle ...

Governo - Salvini : “Si parte dalla coalizione di centrodestra e dal programma. Senza Accordo non tiro a campare” : “accordo con Di Maio? Al di là dei nomi che appassionano tanto i giornalisti ma meno gli italiani credo che siano le cose da fare quelle su cui vedere se c’è un punto di incontro o no. Forza Italia non è d’accordo? Si parte dal programma e dalla coalizione del centrodestra, ne parleremo prima tra alleati e poi con gli altri. Convergenza su terzo nome? Non è una battaglia di nomi. Io sono pronto, ma non sono venuto al mondo 45 ...