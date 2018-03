Accoltellata e poi gettata nel pozzo | confessa il compagno

Blastingnews

: RT @SteMicDM: Intanto a Parigi una signora ebrea 85enne sopravvissuta alla Shoà è stata accoltellata 11 volte e poi data alle fiamme. Sui… - _antogesualdo : RT @SteMicDM: Intanto a Parigi una signora ebrea 85enne sopravvissuta alla Shoà è stata accoltellata 11 volte e poi data alle fiamme. Sui… - LMalanotteno : RT @SteMicDM: Intanto a Parigi una signora ebrea 85enne sopravvissuta alla Shoà è stata accoltellata 11 volte e poi data alle fiamme. Sui… - mmanca : RT @SteMicDM: Intanto a Parigi una signora ebrea 85enne sopravvissuta alla Shoà è stata accoltellata 11 volte e poi data alle fiamme. Sui… -

(Di martedì 27 marzo 2018) La vicenda è avvenuta in un piccolo paesino in provincia di Siracusa, Canicattini Bagni. L'assassino ha brutalmente accoltellato la sua fidanzata di venti anni per poi gettarla in unVIDEO. Laura Petrolito, giovane mamma di due bambini, è stata uccisa dal suoPaolo Cugno, padre del bambino più piccolo. L'uomo, in quanto unico sospettato, ha passato l'intera domenica in caserma per poire nella notte. Egli ha ammesso di avere ucciso la sua compagna, indicando il posto dove ha nascosto l'arma del delitto. Femminicidio e impulsivita' Il termine #femminicidio si riferisce all'uccisione di una donna. Naturalmente la parola in questione, oltre che l'uccisione, prende in considerazione un fenomeno diffuso e ampiamente dibattuto: maltrattamenti fisici, psicologici e sessuali che avvengono in ambito lavorativo o familiare. Dal punto di vista strettamente ...