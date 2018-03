Abusi sulle bimbe di 3 e 5 anni in classe | maestro d' asilo arrestato a Roma

Usa - in Oregon stretta sulle armi : vietate per chi ha precedenti per Abusi domestici : Lo stato dell’Oregon ha proibito l’acquisto e la detenzione di armi da fuoco e munizioni a chi abbia precedenti di violenza domestica o sia sottoposto a ingiunzioni restrittive. Si tratta del primo stato Usa che adotta una legge sul controllo delle armi dopo la strage in Florida del 14 febbraio, quando un ex studente espulso ha fatto fuoco a scuola con un fucile semiautomatico, uccidendo 17 persone. Il progetto è stato approvato dal ...

Oxfam : sempre stati trasparenti - nostra priorità prevenire Abusi sulle donne : L'organizzazione non governativa replica alle accuse del Times e dell'Observer promettendo nuove misure: "Stiamo lavorando per agire in modo ancor più efficace: formando gli operatori, rafforzando le verifiche in fase di selezione e, soprattutto, prevedendo dei canali di denuncia protetta per le vittime di abusi"

Stefania Sandrelli/ La sua lotta contro gli Abusi sulle donne nel mondo dello spettacolo (Domenica In) : Stefania Sandrelli, l'attrice è tra le protagoniste della lotta contro gli abusi sulle donne nel mondo dello spettacolo. 124 personalità unite per sconfiggere questo ''mostro'' (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 04:06:00 GMT)

Abusi sulle ginnaste : condanna a 175 anni per l'ex medico della nazionale Usa : L'ex medico della nazionale femminile degli Stati Uniti di ginnastica artistica, Larry Nassar, è stato condannato a una pena tra i 40 e i 175 anni di...

Usa - Abusi sulle ginnaste : condanna fino a 175 anni per l'ex medico della nazionale. Il giudice : 'Lei merita di non uscire più dal carcere' : 'Lei non merita di uscire mai più da un carcere'. Con queste parole il giudice Rosemarie Aquilina ha condannato Larry Nassar, ex medico della nazionale di ginnastica degli Stati Uniti, ad una pena che ...

Papa Francesco si è scusato per le sue dichiarazioni sulle vittime di Abusi sessuali in Cile : Le aveva accusate di calunniare un vescovo, usando toni piuttosto duri: oggi ha fatto mezzo passo indietro The post Papa Francesco si è scusato per le sue dichiarazioni sulle vittime di abusi sessuali in Cile appeared first on Il Post.

Un importante cardinale ha criticato le parole di papa Francesco sulle vittime di Abusi sessuali : Sean Patrick O‘Malley, arcivescovo di Boston, ha detto che quello che ha detto in Cile può aver causato «grande dolore ai sopravvissuti» The post Un importante cardinale ha criticato le parole di papa Francesco sulle vittime di abusi sessuali appeared first on Il Post.