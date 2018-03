Abbiamo chiesto a una classe di terza media se sia giusto pagare per ascoltare musica in

Fabrizio Frizzi - lacrime a La Vita in diretta : 'Ce lo hanno chiesto e lo Abbiamo fatto' : Tutto il mondo della Tv è scosso dalla tragica notizia della scomparsa di Fabrizio Frizzi . A Marco Liorni e Francesca Fialdini il duro compito di andare in onda 'nonostante tutto' con La Vita in ...

Dove va la Russia e come potrà riconciliarsi con l'Europa? Lo Abbiamo chiesto all'ex ambasciatore a Mosca : Sarà Ragaglini l'ospite d'onore del secondo appuntamento bolognese di 'Dialoghi sul Mondo 2018' che si confronterà con Romano Prodi, presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli, ...

M5s - Di Maio : 'Abbiamo chiesto la presidenza della Camera' - Casaleggio : 'Siamo inarrestabili - partiti moribondi' : "Il M5s è oggi la prima grande compagine politica digitale al mondo. È nato e cresciuto in Rete, sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei comuni cittadini". Infine, il colpo di grazia agli altri: ...

"Abbiamo chiesto la Presidenza della Camera". E Di Maio elogia Mattarella : "Bene che non metta fretta" : "In questa settima probabilmente eleggeremo uno dei Presidenti delle Camere e saremo decisivi per l'elezione di entrambi. Abbiamo chiesto la Presidenza della Camera perché qui ci sono più vitalizi da tagliare, più regolamenti da modificare". Lo ha detto il candidato premier M5s Luigi Di Maio ai nuovi deputati eletti riuniti in assemblea a Montecitorio."Sono sicuro che il capo dello Stato gestirà nel migliore dei modi ...

Di Maio : «Noi decisivi - Abbiamo chiesto la presidenza della Camera» : Le dichiarazioni del candidato premiere del Movimento 5 Stelle: «Siamo decisivi sia per la Camera che per il Senato»

M5s - Toninelli : “Abbiamo chiesto un presidente alla Camera perché da lì si parte per l’abolizione dei vitalizi” : Al termine del giro di primi incontri condotti dal M5s oggi, la delegazione del Partito Democratico composta del neo segretario Maurizio Martini e Lorenzo Guerini non hanno rilasciato dichiarazioni. A parlare invece sono stati Giulia Grillo e Danilo Toninelli del Movimento 5 stelle nella sala stampa di Montecitorio: “Sui presidenti delle Camere, Pd e Lega sono d’accordo sul metodo. Abbiamo chiesto la presidenza di Montecitorio”.“Abbiamo ...

Capigruppo M5s : Abbiamo chiesto ai partiti presidenza della Camera : "E' giusto che la presidenza della Camera vada al M5s". E' quanto dichiarano i Capigruppo del Movimento Giulia Grillo e Danilo Toninelli, dopo aver incontrato gli altri partiti per discutere delle ...

Marani : 'Lotta scudetto ancora aperta - forse Abbiamo chiesto troppo al Napoli' : Uno stop che fa male. Il Napoli cede alla Juventus la testa della classifica e compromette il sogno scudetto. E' la settimana di Dybala, uomo decisivo per i bianconeri che non buttano via nessuna ...

Per chi voteranno i diciottenni? Lo Abbiamo chiesto a loro : Ad avvicinare alla politica i ragazzi che incontriamo sono soprattutto i loro sogni per il futuro. «Mia sorella vive a Londra ma io non vorrei mai andare via da Roma. Qui ho tutti i miei affetti e ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi : "Abbiamo chiesto la grazia per Sole" : Una rivelazione, un dono inatteso e l'amore che trionfa. Sono questi gli ingredienti dell'ospitata di Michelle Hunziker alla trasmissione di Maria De Filippi, ' C'è posta per te '. La presentatrice di ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi : Abbiamo chiesto la grazia per Sole : Una rivelazione, un dono inatteso e l'amore che trionfa. Sono questi gli ingredienti dell'ospitata di Michelle Hunziker alla trasmissione di Maria De Filippi, "C'è posta per te".La presentatrice di origine svizzera è stata ospite con il marito Tomaso Trussardi, svelando un dettaglio intimo della loro relazione. I due hanno infatti chiesto la grazia per concepire la figlia Sole. È quanto i due hanno confermato nel ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi : «Abbiamo chiesto una grazia per avere Sole» : In quanti l’hanno fatto. In tanti di sicuro e forse non l’hanno mai detto. Eppure con la sua solita semplicità e autenticità Michelle Hunziker, nella prima puntata di C’è Posta per te, ha confessato alla conduttrice Maria De Filippi che per avere Sole, la primogenita della coppia Hunziker-Trussardi, 4 anni, aveva chiesto una grazia nella Cattedrale di Palermo. LEGGI ANCHESole, la figlia di Michelle Hunziker compie 4 anni Palermo è la città in ...