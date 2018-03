A Madrid aspettano la Juventus | il ' Bernabeu' è già esaurito

LIVE Europa League 2018 - Sorteggio ottavi di finale in DIRETTA : Milan e Lazio aspettano le avversarie. Pericoli Arsenal e Atletico Madrid : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. L’urna di Nyon definirà i prossimi abbinamenti nella seconda competizione continentale per importanza. Tante big sono ancora in corsa in un torneo la cui qualità tecnica è davvero notevole: Arsenal, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Athletic Bilbao sono le formazioni più quotate ma vanno seriamente prese in ...