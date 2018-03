wired

: Due anni fa ci lasciava Johannes Cruyff. Una tv che amasse veramente il calcio programmerebbe Il Profeta del Gol… - pisto_gol : Due anni fa ci lasciava Johannes Cruyff. Una tv che amasse veramente il calcio programmerebbe Il Profeta del Gol… - MilanoCitExpo : 50 anni fa ci lasciava Jurij Gagarin: che cosa significò davvero il primo volo umano nello Spazio… - scoopscoop6 : 50 anni fa ci lasciava Jurij Gagarin: che cosa significò davvero il primo volo umano nello Spazio -

(Di martedì 27 marzo 2018) “Da quassù la Terra è bellissima. Senza frontiere, né confini”. Ci ha lasciati 50fa esatti (il 27 marzo 1968), l’uomo che peraveva raggiunto lo Spazio e pronunciato, da là, queste parole. Mezzo secolo fa, a 34appena compiuti,Alekseevičsi schiantava al suolo col suo piccolo caccia Mig-15Uti, perdendo la vita con il copilota Vladimir Seryojin, non è ancora chiaro se per una collisione ino per una manovra sbagliata (c’è anche chi allude a qualche dietrologia da spy story, a onor del vero senza alcuna prova sostanziale). Di certo c’è che setteprima,era uscito dall’atmosfera per entrare nella Storia. Lo aveva fatto il 12 aprile 1961, a bordo della capsula Vostok 3KA-3, più nota come Vostok 1, lanciata dal cosmodromo di Baikonur alle 9:07 del mattino e volata attorno alla Terra per un’intera, unica orbita. 108 minuti ...