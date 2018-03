5 videogiochi per smartphone da provare subito

Negli USA un bambino di 9 anni spara e uccide la sorella di 14 per un controller ma non bisogna dimenticare che il problema non sono i videogiochi : In un clima molto delicato per i videogiochi Negli USA, con il presidente Donald Trump che sembra aver individuato nel medium un possibile capro espiatorio per la violenza che colpisce il Paese, arriva la notizia di una tragedia che inevitabilmente alimenterà ancora di più il dibattito.Nel Mississipi un bambino di 9 anni spara e uccide la sorella di 14 anni, Dijonae White. A riportare la notizia il sito della BBC e Clarion Ledger, portale che fa ...

Google Play Instant per provare i videogiochi android prima di acquistarli : Google Play Instant è il nuovo servizio per android che vi permette di provare i videogiochi sul vostro dispositivo mobile prima di decidere di acquistarli: ecco come funziona.Con l’apertura della Game Developers Conference che si sta tenendo in queste ore a San Francisco, Google ha voluto presentarsi al meglio mostrando a grande pubblico il nuovo servizio Play Instant.Google Play Instant: il nuovo servizio per poter provare i videogiochi ...

Facebook lancia il live streaming per i videogiochi : Anche se l'ingresso del social fondato da Mark Zuckenberg nel mondo del live streaming di videogiochi è stato piuttosto tardivo, l'azienda ha lavorato molto per colmare il gap nei confronti dei ...

Perché ci piacciono videogiochi nuovi che sembrano vecchi? : Fioccano negli eshop e sugli scaffali dei negozi videogiochi pescati dal grande archivio del passato, quasi sempre riproposti in una versione rimasterizzata che fa la gioia dei nostri occhi. L’effetto è talvolta straniante: prendi Final Fantasy XII, un gioco chiaramente strutturato secondo i limiti degli anni in cui uscì, ma a cui il ritocchino digitale ha dato una pelle splendida che neanche certe dive di Hollywood. Non è una novità: i fanatici ...

Perché nessuno studio ha mai dimostrato il legame tra videogiochi e violenza : Si sa poco di Nikolas Cruz, a 19 anni assassino di 17 persone, lo scorso 14 febbraio, nella Majority Stoneman High School di Parkland, Florida. Però su una cosa alcuni politici statunitensi, come il governatore repubblicano del Kentucky, Matt Bevin, e soprattutto Donald Trump sono d’accordo. E da subito dopo l’identificazione: Cruz, il teenager pluriomicida ossessionato dalle armi, sarebbe l’ennesimo indizio di quanto i videogiochi ...

Trump incontrerà l'industria dei videogiochi per discutere di violenza e sicurezza : Se ci saranno conseguenze concrete sull'industria dei videogiochi e su quei prodotti ritenuti troppo violenti rimane tutto da vedere ma dagli USA ci arrivano delle notizie che ci fanno inevitabilmente pensare che ancora una volta si sia persa l'occasione per cambiare davvero qualcosa nel Paese probabilmente più influente del mondo (sicuramente di quello occidentale).Il presidente USA, Donald Trump, aveva già affermato di essere preoccupato ...

Un mese da non perdere : svelati i videogiochi gratuiti del PlayStion Plus di marzo : Sony ha appena rivelato quali saranno i videogiochi gratuiti del mese di marzo offerti con l'iniziativa PlayStation Plus. Questo mese potremo giocare a ben 6 nuovi titoli tra cui spicca la presenza di Bloodborne, l'RPG sviluppato da From Software in esclusiva per PS4.Oltre a Bloodborne, potremo giocare su PS4 a Rachet and Clank e a Mighty No. 9, che sarà disponibile anche su PS3. Saranno inoltre due i videogiochi per PS Vita, Claire: Extended ...

Un mese da non perdere : svelati i videogiochi gratuiti del PlayStion Plus di marzo : Sony ha appena rivelato quali saranno i videogiochi gratuiti del mese di marzo offerti con l'iniziativa PlayStation Plus. Questo mese potremo giocare a ben 6 nuovi titoli tra cui spicca la presenza di Bloodborne, l'RPG sviluppato da From Software in esclusiva per PS4.Ecco la lista completa dei titoli gratuiti del PlayStation Plus di marzo, così come apparsa sul blog ufficiale PlayStation:Che ne pensate dei videogiochi gratuiti di marzo? Volevate ...

Le uscite di marzo 2018 : i videogiochi in arrivo per PS4 - Xbox One - PC - Switch - 3DS - mobile : Siamo arrivati all'ultimo giorno di febbraio ed è tempo, com'è giusto che sia, di rivolgere l'attenzione alle uscite di marzo 2018: i primi due mesi dell'anno da poco iniziato hanno già sparato delle cartucce davvero niente male, ma i prossimi 30 giorni che segneranno il debutto della primavera riserveranno alcune release di assoluto spessore. Vediamole tutte! Lasciando trascorrere tranquillamente la prima settimana e mezzo di marzo, saltiamo ...

Pokémon Day 2018 : scopriamo i festeggiamenti per i 22 anni nel mondo dei videogiochi : Il Pokémon Day, la festa preferita per antonomasia da ogni Allenatore, ritorna nella giornata di oggi portando con sé tante novità da parte di The Pokémon Company International. Ecco il comunicato ufficiale:I fan potranno unirsi ai festeggiamenti del Pokémon Day anche sui social media usando le nuove Lenti per Snapchat con i primissimi Pokémon iniziali: Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Sarà inoltre possibile godersi alcuni episodi memorabili ...

Phil Spencer auspica per il futuro una maggiore inclusività dei videogiochi e la fine dei comportamenti scorretti degli utenti : Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, Phil Spencer ha aperto con un lungo intervento il DICE Summit 2018 di Las Vegas, parlando di numerosi temi che riguardano l'industria e concentrandosi nell'auspicare una maggiore inclusività per il futuro. Come riporta Polygon, il capo della divisione Xbox ha inoltre condannato i comportamenti dannosi di alcuni utenti, a causa dei quali molto spesso le donne e le minoranze non si sentono ...

Alla scoperta delle novità di Cartoomics 2018 tra fumetti - cinema - videogiochi e molto altro : Dal 9 all'11 marzo torna Cartoomics, la manifestazione fieristica ludico-culturale più importante del nord Italia che quest'anno, 25° anniversario, propone un'edizione ricca di novità e sorprese per il pubblico di ogni età. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Lo spazio espositivo si amplia da due a tre padiglioni per un totale di 45.000 mq: ai padiglioni 16 e 20 si aggiunge il 12 dove si trovano Cosplaycity e il Palco Cosplay, una sezione ...

Il governatore del Kentucky Matt Bevin accusa i videogiochi violenti per quanto successo in Florida : Durante un'intervista su un talk show radiofonico, riporta Kotaku, il governatore del Kentucky Matt Bevin ha affermato che i videogiochi violenti sono, almeno in parte, responsabili di sparatorie di massa come quella che abbiamo purtroppo avuto modo di vedere presso il liceo di Parkland, Florida.Hanno perso la vita 17 persone mentre i feriti sono 14, numeri sconvolgenti relativi a una tipologia di strage, quella nelle scuole americane, ...