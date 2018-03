5 serie tv da guardare per gli orfani di Stranger Things

Debutto boom per Skam Italia - remake della serie norvegese : come guardare le clip su TIMVision : Debutto record per Skam Italia, la prima produzione di TIMVision che nella giornata del 23 marzo è entrata subito in trend topic su Twitter. La serie è l'adattamento dell'omonimo show norvegese che ha ridefinito l'universo del piccolo schermo, ridefinendo gli standard dei contenuti per i teenager e? raccogliendo un enorme successo di pubblico e critica in tutto il mondo. In Norgevia, Skam è diventato un cult internazionale in brevissimo ...

5 serie sul cibo da guardare in streaming : Documentari, competizioni e drammi: la tv dedicata al cibo e all'alimentazione continua la sua corsa con tante produzioni diverse da seguire online

5 serie sul cibo da guardare in streaming : In molti hanno provato a spiegare le ragioni, negli ultimi anni, di un successo senza precedenti dei programmi di cucina. Fra la crisi economica, una maggior attenzione all’alimentazione e l’immortale fascinazione del cibo, i programmi food spopolano sui canali tradizionali così come sulle piattaforme di streaming. E se i classici talent culinari come Masterchef iniziano a mostrare qualche segno di stanchezza, a rinnovare il genere ...

serie Tv - che cosa guardare a marzo : Le fan di Logan Huntzberger si segnino questo titolo: The Resident. Il nuovo medical drama, in onda dal 5 marzo su FoxLife, schiera Matt Czuchry, l’ex playboy miliardario di Una Mamma per Amica, nei panni di un dottore in gamba ma arrogante, che ben conosce il marcio dell’ospedale dove lavora. Al suo fianco, spunta un’altra vecchia conoscenza: Emily VanCamp, la Amanda Clarke di Revenge. LEGGI ANCHEThe Handmaid's Tale: il ...

5 ragioni per cui Oz ha cambiato il modo di guardare le serie tv : Nel febbraio del 2003 andava in onda su Hbo l’ultimo episodio di una serie tv che sembra ormai laterale nei nostri ricordi seriali, eppure ebbe un impatto fondamentale su quello che è l’universo televisivo come lo conosciamo oggi. Stiamo parlando di Oz, il racconto carcerario senza sconti che, a partire dal 1997 e fino a 15 anni fa, appunto, ha portato in scena la privazione e l’aberrazione di Emerald City, un’unità ...

Mediapro : «Con noi guardare la serie A in tv costerà meno» : «Prima che entrassimo sul mercato, in Spagna si pagavano 12 euro a partita. Ora, con 11 euro, vedi quasi tutte le partite della Liga». L'articolo Mediapro: «Con noi guardare la Serie A in tv costerà meno» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.