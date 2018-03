27 03 2018 - Mobilità | turismo e fisco | Confcommercio indica l' agenda ai candidati

Mobilità scuola 2018/19 : date e scadenze - domande cartacee e telematiche : Il Miur ha pubblicato sul proprio sito la nota 13708 del 13 marzo 2018 che trasmette i testi delle Ordinanze Ministeriale 207 e 208 del 9 marzo 2018, con le quali si dà avvio alla presentazione delle domande di Mobilità scuola e a tutte le operazioni connesse. La registrazione delle due Ordinanze Ministeriali è in […] L'articolo Mobilità scuola 2018/19: date e scadenze, domande cartacee e telematiche proviene da scuolainforma.

#ForumAutoMotive 2018 : un viaggio tra passato - presente e futuro della mobilità : La passione per le quattro, due e più ruote sarà il perno centrale anche della prossima edizione di #ForumAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore in programma a...

Fs italiane/Festival Internazionale del Giornalismo 2018 : giovani - mobilità e media literacy nell'era digitale : Partecipare attivamente al Festival è un'occasione per sostenere e dare corpo alla grande economia della creatività e del pensiero. Ferrovie dello Stato italiane è il primo polo europeo integrato con ...

Mobilità Scuola 2018/2019 : le date per presentare domanda : Mobilità Scuola 2018/2019 – In attesa dell’emanazione dell’ordinanza ministeriale sulla Mobilità per il prossimo anno scolastico, ieri è stata firmata definitivamente la proroga del CCNI relativamente a questa tematica. Si partirà quindi il prossimo 3 aprile. Nella suddetta proroga si evince come sono state riconfermate, per il 2018/19, le disposizioni già contenute nel CCNI dell’anno […] L'articolo Mobilità Scuola 2018/2019: le date ...

Scuola - mobilità docenti e ATA 2018/9 : pronti alla firma - ecco quando si parte e le novità : Il nuovo contratto di mobilità è ormai in dirittura d’attivo. Il Miur, infatti, ha convocato per la giornata di domani, mercoledì 7 marzo 2018, i sindacati rappresentativi della Scuola (Cgil, Cisl, Uil, Snals-Confsal e Gilda-Unams) per la firma a cui farà seguito l’ordinanza applicativa che darà inizio alle operazioni. mobilità 2018/9, personale docente e Ata: pronto il nuovo contratto annuale Secondo […] L'articolo Scuola, ...

Domande di mobilità 2018/2019 - personale Ata : ecco le date e le novità : Saranno oltre 100 mila, tra personale docente e Ata delle scuole, le Domande di mobilità per l'anno scolastico 2018/2019. Si preannunciano dunque cifre alte: vediamo allora quali novità sono previste per quest'anno e le date in cui il personale amministrativo, tecnico e ausiliario potrà presentare domanda di trasferimento, valide a decorrere da settembre 2018. mobilità Ata 2018/2019: data e dettagli Il prossimo mercoledì, 7 marzo, è previsto un ...

Adesione sciopero e mobilitazione della scuola 23 febbraio 2018 : Lo sciopero del 23 febbraio vedrà la partecipazione di diverse categorie di docenti?. Al riguardo è pervenuto in redazione il seguente comunicato stampa. Comunicato Stampa I Nastrini Liberi Uniti, il Comitato Non si Svuota il Sud, il Coordinamento docenti fase C, il Comitato 8000 esiliati fase B e l’Osservatorio Diritti scuola aderiscono allo sciopero ed […] L'articolo Adesione sciopero e mobilitazione della scuola 23 febbraio 2018 ...

MobilitAria 2018 - Studio : la qualità dell'aria urbana migliora ma non abbastanza : Bisogna ripensare la governance delle città in modo globale, con un progetto di interventi strutturali che miri a decarbonizzare la nostra economia, ivi compresi i sistemi di trasporto e ...

“MobilitAria 2018” : rimane alto il livello delle concentrazioni di PM10 e NO2 - soprattutto al Nord : Il numero dei superamenti di Particolato atmosferico (PM10 – PM 2,5) e Biossido di Azoto (NO2) rimane alto nelle città italiane, soprattutto quelle del Nord (Milano e Torino in testa), nonostante la diminuzione in valori assoluti dell’ultimo decennio. Per quanto riguarda l’andamento della mobilità urbana sono stati fatti passi in avanti, ma i risultati sono insufficienti e ci sono profonde differenze tra le città. Questo è quello che emerge dal ...

Bosch presenterà le nuove soluzioni di mobilità al Bosch ConnectedWorld 2018 : Integrazione smartphone mySPIN : Grazie alla soluzione di integrazione smartphone mySPIN, è possibile avere le mani libere per navigare sullo smartphone, utilizzare i servizi di streaming o un ...

Sciopero oggi 22 gennaio 2018/ Poste - Telecom e magistrati : chi aderisce alle mobilitazioni (ultime notizie) : Sciopero oggi 22 gennaio 2018 nel campo delle comunicazioni, Telecomunicazioni, trasporto merci e magistrati. Le ultime notizie sulla mobilitazione proclamata dai sindacati.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:39:00 GMT)

Mobilità 2018/19 - pochi numeri per rientrare in provincia : ultime notizie al 3/01 : Mobilità: procedure velocissime per pochissimi trasferimenti – Tra qualche settimana si entrerà nel vivo delle procedure sulla Mobilità. Un tema, quest’ultimo molto caldo soprattutto per l’elevato numero di docenti “deportati” dall’algoritmo ministeriale. Le loro speranze – un vero e proprio esercito di lavoratori – sono riposte nei risultati delle prossime elezioni nazionali che si svolgeranno […] L'articolo Mobilità 2018/19, pochi ...