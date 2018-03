10 cose da sapere prima di uscire con una ragazza del Nord

The Dangerous Book for Boys : foto - trailer e cose da sapere : Nel suo mondo immaginario, Wyatt si ricongiunge con il papà e sviluppa le abilità che gli serviranno anche nel mondo reale. Il trailer Gli autori Tra i produttori esecutivi, spicca il nome di Bryan ...

Navicella pazza : 5 cose da sapere : E' partita il 30 settembre del 2011 e ora, dopo sette anni, la stazione spaziale cinese Tiangong 1 ha iniziato la sua lenta e progressiva discesa verso il nostro pianeta. L''arrivo' del Palazzo ...

5 cose da sapere sulla stazione spaziale cinese in caduta : La stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta precipitando sulla Terra. L'impatto è previsto fra una settimana circa. Gli scienziati non sanno indicare il punto preciso in cui l'impatto avrà luogo. Esiste una probabilità seppur bassa che i frammenti della stazione spaziale cinese possano colpire aree popolate del centro sud Italia.C'è effettivamente da allarmarsi? Ecco le 5 cose da sapere sul rientro della stazione ...

Undici cose da sapere sulla pelle mista : Apparentemente sembra non presentare particolari problemi. E invece anche la pelle mista ha una sua «doppia faccia». «La principale caratteristica della pelle mista è la compresenza di zone secche e zone grasse: solitamente le prime sono concentrate sulle guance, contorno occhi e area intorno alle labbra, mentre le seconde sulla cosiddetta “zona T”, ovvero fronte, naso e mento. La composizione del film idrolipidico di questo tipo di ...

Le cose da sapere sull’ora legale - che è tornata questa notte : Come ogni anno si discute sul fatto se sia davvero necessaria; il gestore della rete elettrica italiana Terna stima un risparmio di 116 milioni di euro in 7 mesi The post Le cose da sapere sull’ora legale, che è tornata questa notte appeared first on Il Post.

The Terror : video - foto e cose da sapere sulla nuova serie horror di Ridley Scott : ... con poche risorse e a un passo dal naufragio: The Terror mette in luce tutto ciò che può andare storto a un gruppo di uomini congelati, isolati e relegati ai confini del mondo che lottano per la ...

Lancette avanti - torna l'ora legale. cose da sapere - oltre al fatto che si dorme di meno - : Domani è il giorno dell' 'ast'ura fussero...', come dicono i siciliani. Cioè è il giorno in cui ci chiederemo per tutto il tempo: 'ieri sarebbero a quest'ora le ore...', con un po' di ubriacatura alla ...

Le cose da sapere sul cambio dell’ora - da solare a legale : Le lancette andranno spostate avanti di un'ora: dormiremo tutti un'ora in meno The post Le cose da sapere sul cambio dell’ora, da solare a legale appeared first on Il Post.

Le cose da sapere sul cambio dell’ora - da solare a legale : Le lancette andranno spostate avanti di un'ora: dormiremo tutti un'ora in meno The post Le cose da sapere sul cambio dell’ora, da solare a legale appeared first on Il Post.

Le cose da sapere sull’ora legale - che torna domani notte : Se ve lo stavate chiedendo, l'ora legale è quella che ci fa dormire un'ora in meno, ma fa sì che ci sia più luce di sera The post Le cose da sapere sull’ora legale, che torna domani notte appeared first on Il Post.

8 cose da sapere sull'olio di cocco : Per dimagrire e rinforzare il sistema immunitario potrebbe andar bene anche un cucchiaino di maionese. Non quella classica però. Quella di Jessica Oldfield utilizza l'olio di cocco al posto dell'olio di oliva. Il procedimento per prepararla in casa resta lo stesso di quella più classica a cui siamo abituati. L'olio di cocco poi può insaporire un risotto ai funghi, ammorbidire mandorle e noci del Brasile per una purea che ...

Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi : Durerà 24 ore complessive, ma sono previste fasce orarie di garanzia The post Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi appeared first on Il Post.

Sciopero di Trenord : gli orari e le cose da sapere : Durerà fino alle 17 e riguarderà anche i collegamenti con gli aeroporti: ci potranno essere ritardi e cancellazioni The post Sciopero di Trenord: gli orari e le cose da sapere appeared first on Il Post.

Tre cose da sapere sul Samsung Galaxy S7 Edge con aggiornamento XXU2DRB6 dal 21 marzo : C'è una pioggia di segnalazioni in queste ore da parte di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 Edge, in quanto finalmente anche il modello no flat in commercio in Italia sta ricevendo una volta per tutte l'aggiornamento con la patch per la sicurezza di febbraio. Al dì là del solito upgrade mensile, a quanto pare ora disponibile proprio per tutti sia con la tanto attesa notifica per procedere via OTA, sia con apposito link al download, ...