Yemen | Oxfam | il Paese sull’orlo della carestia

(Di lunedì 26 marzo 2018) “A tre anni dall’inizio di uno dei più atroci conflittistoria recente, la popolazione dellosta lottando per la propria sopravvivenza e non ha accesso a cibo e acqua pulita: 22 milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari in undevastato“:lancia l’allarme e in una nota spiega che ”in alcune delle zone più isolate, come nel governatorato di Amran nel nordovest dello, moltissime famiglie raccontano di essere costrette ad andare avanti con mezzo sacco di grano al mese e a percorrere 2-3 chilometri più volte al giorno per rifornirsi di acqua non trattata dai pozzi più vicini. Qui le famiglie sono state lacerate dalla guerra, e le donne sono rimaste sole, senza avere niente per sfamare i propri figli“. “Dall’inizio del conflitto il costo di molti alimenti primari per la sopravvivenzapopolazione è ...