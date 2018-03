Xylella | allarme Cno | “I Sindaci pugliesi facciano controlli sui territori”

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) “La Regione Puglia ed idei comuni, dal Gargano a Leuca, inizino a verificare seriamente se sui territori vengono eseguite le buone pratiche agricole, partendo proprio dalle aree verdi pubbliche, e intervengano nelle zone incolte addebitando i costi, per quel che concerne le aree private, ai proprietari più refrattari al problema. Questa battaglia capillare è necessaria per evitare che il batterio, attraverso il vettore sputacchina, possa rapidamente diffondersi”. Così il presidente del Consorzio Nazionale degli Olivicoltori, Gennaro Sicolo, torna sulla questionea tre settimane dal primo, lanciato proprio dal Cno, circa la rapida diffusione del batterio nella zona di contenimento. ”Laè ormai un problema nazionale ed europeo: la politica smetta di seguire rumorosi santoni nullafacenti e agisca immediatamente, con decisione, per ...