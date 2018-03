X-Files 11 su Fox verso il finale di stagione | trame 26 marzo e 2 aprile | Mulder e Scully

X-Files 11 su Fox - anticipazioni 19 e 26 marzo : Mulder e Scully a caccia di streghe e vampiri : Niente è quello che sembra nell'episodio di X-Files 11 su Fox, in onda stasera 19 marzo. Mulder e Scully si trovano a indagare su un caso che risulta un banale attacco animale, ma, come i due agenti ci hanno insegnato in queste undici stagioni, la verità è solo apparente e si nasconde là fuori. In questi episodi, lo show degli anni Novanta si concentra su elementi quali horror e sovrannaturale, lasciando, per il momento, la mitologia degli ...

THE X-Files - In attesa del ritorno - la Fox ha diffuso il promo della settima puntata : La settima puntata di The X-FILES, ritornerà sulla rete americana Fox, dopo una pausa di due settimane, il prossimo 28 febbraio. Per consolare i fan, il network ha diffuso il promo della puntata intitolato “Rm9sbG93ZXJz“. Il titolo dell’episodio non ci anticipa molto, come il promo, nonostante questo i creatori promettono una puntata evento. Per la prima volta Mulder e Scully saranno coinvolti in un caso del tutto nuovo rispetto ai temi che ...

X-Files 11 su Fox tra ritorni inquietanti e diabolici doppleganger - anticipazioni 5 e 12 febbraio : L'episodio prèmiere dell'undicesima stagione ha rimescolato le carte in tavola, e il secondo appuntamento di X-Files 11 su Fox farà lo stesso. Tutto ciò che conoscevamo sulla mitologia della serie tv è stato ribaltato; lo sconvolgente finale di "Memorie dal futuro" ha svelato (e confermato) l'identità dell'Uomo che Fuma, mentre è iniziata la vera e propria ricerca di William, il figlio di Dana Scully. Cosa accadrà nel nuovo episodio? Stasera, ...

Al via X-Files 11 su Fox - anticipazioni 29 gennaio : Mulder tra il figlio di Scully e rivelazioni shock : Tornano Fox Mulder e Dana Scully per la loro ultima avventura insieme: dal 29 gennaio arriva X-Files 11 su Fox, con i nuovi episodi (10, 4 in più rispetto il precedente capitolo) che debuttano a due anni di distanza dalla decima stagione. Stasera, il canale 112 di Sky manderà in onda l'episodio 11x01 intitolato "Memorie dal futuro" (qui trovate la nostra recensione spoiler). X-Files ha da sempre appassionato milioni di spettatori, e col tempo ...

DAVID DUCHOVNY/ Fox Mulder racconta X Files : “Gillian Anderson? Ho capito una cosa…” : DAVID DUCHOVNY, noto per il ruolo di Fox Mulder in X Files, si racconta in un'intervista a IoDonna in occasione dei 25 anni della serie cult, da stasera in onda su Sky.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:14:00 GMT)

Cast e personaggi di X-Files 11 - su Fox il 29 gennaio : da Fox Mulder e Dana Scully al ritorno di volti storici : Il Cast e i personaggi di X-Files 11 si preparano al debutto in prima assoluta su Fox, con il nuovo capitolo della celebre serie cult creata da Chris Carter. Nell'undicesima stagione, composta da 10 episodi, 4 in più rispetto la precedente, Fox Mulder e Dana Scully tornano a indagare sugli X-Files, ma sopratutto si metteranno alla ricerca del loro figlio scomparso, William, scoprendo di non essere i soli. X-Files 11 debutta a due anni dalla ...

X-Files - i nuovi episodi della undicesima stagione da stasera su Fox HD (Sky - canale 112) : Le avventure di Mulder (David Duchovny) e Scully (Gillian Anderson) tornano da lunedì 29 gennaio alle 21 in prima visione assoluta su FOX (Sky,112) con 10 episodi. I due protagonisti stanno per tornare con una nuova stagione della serie cult degli anni ’90, dopo la parentesi del 2016 che aveva riportato in auge X-Files interrompendo una pausa lunga13 anni. La celebre cop...

