Windows 10 | Windows Defender conquista il mercato aziendale degli Antivirus

Windows 10 Mobile : Come abilitare le PWA in Microsoft Edge : Ufficialmente Microsoft introdurrà il supporto alle PWA (Progressive Web App) soltanto a partire da Windows 10 Spring Creators Update in poi. Se dunque gli utenti PC possono stare tranquilli, la situazione cambia su Windows 10 Mobile dove non arriveranno mai sullo store delle PWA in quanto non compatibili con il sistema operativo ormai fuori sviluppo. Esiste però un metodo che vi consente di provare le Progressive web-app mediante il ...

Qualcomm vuole convincervi a comprare un PC Windows 10 on ARM con tre nuovi spot : La piattaforma Windows 10 on ARM è appena approdata sul mercato dei PC, nello specifico 2-in-1, portando indubbiamente un qualcosa di nuovo e molto interessante. Qualcomm, con non uno, non due ma ben tre video spot pubblicati sul proprio canale Youtube, vuole convincere gli utenti ad acquistare i nuovi dispositivi WOA con a bordo il processore Snapdragon 835. Nei filmati, l’azienda mette a confronto un 2-in-1 Windows 10 on ARM e un altro ...

Twitter per Windows 10 e Windows 10 Mobile diventa una PWA - notizia positiva o negativa? : Durante questa notte, gli sviluppatori di Twitter hanno silenziosamente aggiornato l’app ufficiale per Windows 10 e Windows 10 Mobile trasformandola da UWP nativa a PWA. Abbiamo più volte parlato negli articoli precedenti riguardo le PWA che non sono altro della applicazioni web-view, ovvero riportano un sito web così com’è, ma con l’aggiunta di alcune funzionalità tipicamente implementate in quelle tradizionali. Ritornando a ...

Windows Server 2019 : disponibile al download per gli Insider : Il tema di sviluppo per Windows Server ha, da poco, annunciato la possibilità di scaricare in anteprima la prima build di Windows Server 2019. Dietro l’OS Stando alle informazioni condivise da Microsoft, il nuovo OS dedicato ai Server, sarà basato sui punti forti di Windows Server 2016; la versione che ha ricevuto maggiore share e un’alta velocità di adozione. Questa nuova Build evidenzia un OS strutturato per sfruttare a pieno la nuova ...

Posta e Calendario per Windows 10 e Windows 10 Mobile si aggiorna : Pochi giorni fa, l’app Posta e Calendario si è aggiornata per tutti i dispositivi Windows 10 e Windows 10 Mobile che sono registrati al programma Insider nel canale Release Preview. Il nuovo aggiornamento introduce alcuni miglioramenti e, la possibilità di modificare la spaziatura tra cartelle e messaggi. Spaziatura: Questa nuova funzionalità può essere trovata dagli Insider andando su ImPostazioni > Personalizzazione > Spaziatura ...

Windows 10 Spring Creators Update : disponibile la build 17128 [Insider fast] : Microsoft ha distribuito quest’oggi un nuovo aggiornamento Windows 10 Spring Creators Update per tutti gli utenti iscritti al programma Insider nel canale fast. Con la build 17128, è stata rimosso il watermark in basso a destra che riportava la versione di Windows 10 in uso e la scritta Insider Preview accanto. Ciò non significa che tale build sia quella definitiva che verrà rilasciata pubblicamente ma testimonia comunque il fatto che il ...

“Windows Phone più apprezzato di Android e iOS? Non mi meraviglia!” – [LA VOCE DEL POPOLO] : Ecco ritrovati all’ennesima “puntata” della nostra rubrica i cui protagonisti dei nostri articoli siete voi: “La VOCE del popolo”! Dopo aver visto nell’ultimo articolo le problematiche riguardanti l’innovazione del mercato smartPhone e la necessità di rivoluzionare con Surface Phone, quest’oggi abbiamo selezionato per voi un commento riguardante Windows Phone, iOS e Android: quale tra i tre sarà il ...

Aprire File HEIC Su Windows : iOS 11 e Android P salvano le foto in formato HEIC al posto del jpg. Ecco come fare per Aprire e vedere le foto in formato HEIC su PC Windows e come convertirle facilmente in formato JPEG. Convertire foto da HEIC a JPEG facilmente Aprire Foto In Formato HEIC Su Windows Come probabilmente hai letto in passato, […]

Telegram Desktop si aggiorna su Windows 10 con miglioramenti per gli sticker : Il programma WIN32 ufficiale di Telegram convertito in UWP e pubblicato sul Microsoft Store ha ricevuto in queste ore un nuovo aggiornamento per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10. La versione è numerata 1.2.14. Changelog Scopri nuovi sticker. Inserisci un’emoji per visualizzare i suggerimenti dai set di sticker popolari. I suggerimenti provenienti dai tuoi set di sticker saranno mostrati per primi. Cerca gli sticker. Clicca sulla nuova ...

Windows 10 : disponibile la build 16299.334 [pubblico] : Breve comunicato per informarvi che Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 10 Fall Creators Update: build 16299.334. Changelog Addresses issue with a GDI handle leak in the Windows Ribbon control. Addresses issue where users can’t select OK after entering credentials in command line on Windows Server version 1709. Addresses issues where Bluetooth devices fail to receive data after a restart. Addresses ...