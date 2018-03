Windows 10 è due volte più sicuro di Windows 7 e questa volta non è solo Microsoft a

surface-phone

: Come confrontare due cartelle su Windows - toptechtv : Come confrontare due cartelle su Windows - gigibeltrame : Come confrontare due cartelle su Windows - fiftycb : RT @mr_mainagioia: @fiftycb Mi fa piacere! ?? Ora mi raccomando: windows update aprilo ogni giorno/ogni due che si aggiornano le definizioni… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Da quanto10 è stato rilasciato pubblicamente quel 29 luglio 2015,lo ha sin da subito elogiato per il suo comparto sicurezza all’avanguardia. Se qualcuno però avesse dopo tre anni ancora dei dubbi sulla veridicità delle affermazioni del Colosso Redmond, adesso dovrebbe fidarsi un po’ di più. Webroot, una società indipendente esperta in materia di sicurezza informatica, attraverso dei test, ha affermato che durante il corso del 2017il 15% dei file malevoli sono stati riscontrati in10, mentre7 ha ne registrati addirittura il 63%. E come se non bastasse quei pochi malware che sono stati rilevati su10, una buona parte è stata totalmente sconfitta essendo un OS ben difeso e, addirittura, si parla di una sicurezza di duesuperiore rispetto al buon caro vecchio7. La società fa anche riferimento al caso Wannacry, il ...