Wind All Inclusive Plus potrebbe tentarvi domani con minuti | SMS e 15 GB a 12 euro

Dall'Italia all'Australia per volare col Windsurf sulle onde : Ok Federico, e perchè l'Australia? 'Dopo aver seguito il vari circuiti nazionali, internazionali e mondiali avevo girato più di mezzo mondo dal Sud Africa alle Hawaii, ma non ero mai stato in ...

Windows 10 : con Spring Creators Update basteranno 30 minuti per l’installazione degli aggiornamenti : Sin dal rilascio di Windows 10 iniziato nel lontano 2015, Microsoft ha sempre cercato di migliorare Windows Update provando a seguire i suggerimenti degli utenti. A tal proposito, gli ingegneri di Redmond si sono da mesi concentrati nell’accelerare i tempi per effettuare gli aggiornamenti cumulativi del sistema operativo. Dopo aver ridotto il tempo di download grazie all’adozione della tecnologia UUP, Microsoft vuole ora apportare ...

PitlaneOne - l’alternativa all’app ufficiale della Formula 1 per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Il 5 marzo l’app ufficiale della Formula 1 ha abbandonato definitivamente il Microsoft Store diventando non più disponibile al download dopo nemmeno due anni dal rilascio. I fan e i seguaci di tale campionato automobilistico che utilizzano la piattaforma targata Redmond saranno sicuramente rimasti alquanto delusi nell’apprendere questa notizia. Per fortuna però esiste un’alternativa sviluppata da un piccolo developer ...

Installa - Reinstalla - Clona Windows 10/8.1/8/7/Vista senza l’utilizzo di CD o USB : Installa, ReInstalla, Clona Windows 10/8.1/8/7/Vista senza l’utilizzo di CD o USB WinToHDD ti permette di Installare oppure reInstallare Windows senza un drive CD/DVD o USB. Con questo Windows Deployment Tool completo, puoi facilmente reInstallare Windows, Installare Windows su dischi diversi da quelli su cui è Installato il tuo SO Windows, oppure Clonare l’Installazione del SO […]

Biglietti Wind Music Awards 2018 all’Arena di Verona il 4 e 5 giugno : Biglietti Wind Music Awards 2018, gli attesissimi premi della Musica italiana, si svolgeranno all’Arena a Verona il 4 e 5 giugno. Qui i Musicisti verranno premiati per i loro recenti successi discografici e live. Non sono ancora stati comunicati i nomi degli artisti ed ospiti dell’edizione di quest’anno. Biglietti Wind Music Awards 2018 I Biglietti per assistere alle due serate della dodicesima edizione dei Wind Music Awards ...

Wind tenta alcuni ex clienti Vodafone con All Inclusive Flash 20 Giga : Wind lancia una nuova offerta di tipo Operator Attack dedicata agli attuali clienti Vodafone, offrendo la tariffa All Inclusive Flash 20 Giga a 12 euro al mese, fino al 27 marzo. L'articolo Wind tenta alcuni ex clienti Vodafone con All Inclusive Flash 20 Giga proviene da TuttoAndroid.

Al via la prevendita dei biglietti per i Wind Music Awards 2018 all’Arena di Verona : le date ufficiali : I biglietti per i Wind Music Awards 2018 sono finalmente in prevendita. Lo spettacolo dedicato alle certificazioni Musicali dell'ultimo anno si terrà ancora all'Arena di Verona, con la possibilità di acquistare i biglietti a partire dalle ore 11 del 16 marzo. Per l'acquisto nei punti vendita fisici, la data è invece quella del 19 marzo, sempre alle ore 11. L'evento è in programma per il 4 e 5 giugno, con la presenza di alcuni degli artisti ...

Wind All Inclusive Flash 30 Giga : 1000 minuti - 500 SMS e 30 GB a 10 euro al mese (ma soltanto in alcune città) : Wind ha deciso di riproporre fino al 1° aprile la All Inclusive Flash 30 Giga, ma l'offerta è attivabile online solo se ci si trova in una delle province italiane selezionate L'articolo Wind All Inclusive Flash 30 Giga: 1000 minuti, 500 SMS e 30 GB a 10 euro al mese (ma soltanto in alcune città) proviene da TuttoAndroid.

Wind ripropone ALL Inclusive Flash per gli utenti provenienti TIM e dagli operatori virtuali : Wind torna a tentare gli utenti TIM e degli operatori virtuali, con la sola esclusione di PosteMobile, riproponendo un’offerta presentata solo poche settimane fa. […] L'articolo Wind ripropone ALL Inclusive Flash per gli utenti provenienti TIM e dagli operatori virtuali proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile la build 16299.309 : Come di consuetudine ogni secondo martedi del mese, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per i PC e tablet Windows 10 Fall Creators Update. La nuova versione è numerata 16299.309 e può essere identificata con il codice KB4074588. Non vengono introdotte novità particolari ma solo ed esclusivamente fix di bug. Changelog Addresses issue where Internet Explorer stops working when using F12-based developer tools. Addresses issue ...

Windows 10 : Microsoft forza accidentalmente l’upgrade a Fall Creators Update : Quando Microsoft lanciò Creators Update per Windows 10 Pro, venne inclusa una funzionalità all’interno di Windows Update che consentiva di bloccare in automatico la ricerca di nuovi aggiornamenti. Ebbene, Microsoft nei scorso giorni ha combinato un bel pasticcio e accidentalmente ha forzato gli utenti che vi avevano imposto blocco ad aggiornare i propri dispositivi a Fall Creators Update. Si è scatenata pertanto una polemica da parte di ...

Windows in pericolo : attenti al super malware Slinghshot ed alla vulnerabilità BATE : ... ovvero, con lo Spring Creators Update , , in arrivo in primavera: nel frattempo, risulteranno vulnerabili circa 500 milioni di computer in tutto il mondo.