Wes Anderson e la rivolta dei cani deportati Così il mio film storico è diventato

Gerwing : 'Devo tutto a Wes Anderson. E' diventato un'ispirazione per me' : Greta Gerwing è in lizza con Lady Bird per il premio alla miglior regia nell'edizione 2018 degli Oscar.

Berlinale 2018 : 'Touch Me Not' - Wes Anderson e tutti i vincitori - : ... quella paraguayana : The Heiresses , primo film arrivato a un festival europeo da quel paese 'chiuso' al mondo fino a una decina di anni fa, ha vinto il premio al Miglior film di un esordiente e ...

Bill Murray mattatore ritira il premio per Wes Anderson : Bill Murray, che ha dato la voce a uno dei protagonisti di Isle of dog , L'isola dei cani, , il film d'animazione che ha aperto il festival di Berlino, è stato tra i più festeggiati sul red carpet, ...

Berlinale 2018 - Orso d’oro a Touch me not di Adina Pintilie. A Wes Anderson il premio per la miglior regia : Berlinale è femmina. E non c’è molto da stupirsi visto il dibattito corrente, anche se si spera non resti solo tale. A vincere l’Orso d’oro è la rumena Adina Pintilie con il suo Touch me not, un film sperimentale a metà fra il documentario creativo e la finzione. Il film, che in Italia uscirà distribuito da I Wonder Pictures, indaga le difficoltà di una donna a farsi “toccare” a causa di una remota molestia e tenta di superare i suoi gravi ...

Berlino - Orso d'oro a 'Touch me not' di Adina Pintilie. Wes Anderson vince l'Orso d'argento. Tutti i premi : L'Orso d'oro della 68esima edizione del Festival di Berlino è andato al film Touch Me Not della regista Adina Pintilie. Ad una donna anche l'Orso d'argento Gran premio della Giuria: a Malgorzata ...

Orso argento miglior regia Wes Anderson : ROMA, 24 FEB - Orso d'argento per la migliore regia al festival di Berlino 2018 a Wes Anderson per L'isola dei cani.

Berlino - Orso d'oro a "Touch me not" di Adina Pintilie. Wes Anderson vince l'?Orso d'argento per la regia : L'Orso d'oro della 68esima edizione del Festival di Berlino è andato al film Touch Me Not della regista Adina Pintilie. L'Orso d'argento per la migliore regia è...

Wes Anderson : I miei cani contro Donald Trump? Si - no - forse - : Perché hai scelto dei cani come protagonisti? Non volevamo fare politica, ma raccontare davvero due animali . Ma trattandoli davvero come personaggi. La storia è nata progressivamente Quando scrivi ...

Con la carica dei cani emarginati Wes Anderson parla di tutti noi : ... spiega Anderson, la spina dorsale dell'impresa: 'Abbiamo lavorato tanto sulla storia e quasi subito, durante il processo di scrittura, è venuta fuori l'esigenza di immaginare la vita politica della ...

«L’isola dei cani» - il nuovo film di Wes Anderson che fa parlare mezza Hollywood : Erano così tanti gli attori dell‘Isola dei cani, il nuovo film di Wes Anderson, presenti in conferenza stampa, che alcuni (tra cui Tilda Swinton) sono rimasti seduti sotto al palco. «Ho messo insieme tutti quelli con cui avrei voluto lavorare in un film», ha detto il regista. «Con alcuni di loro avevo già lavorato, con gli altri sognavo di farlo. Con un film di animazione è più facile avere tutti gli attori che vuoi. Nessuno può dirti: ...

Wes Anderson per una Berlino da cani : Wes Anderson non ha molta voglia di parlare del suo nuovo film, L'isola dei cani , che ha aperto il 68. Festival del Cinema di Berlino . Perché? Eppure l'accoglienza è stata trionfale. "Perché non ho ...

Wes Anderson per una Berlino da cani : Il mondo era un altro. L'attualità lo ha superato? 'No, il film ha anticipato la realtà. Un senso di separazione dal pericolo, reale o immaginario. La creazione di una superfice su cui proiettare ...

Guardare Dino Risi invece di Wes Anderson non è feticismo : ... dunque, non è mettere Dino Risi accanto a Wes Anderson e decretare un vincitore della competizione "chi fa le commedie più foto-profilizzabili del mondo". Il punto, semmai, è proprio quello di ...