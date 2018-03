Wall Street tonica | indici in allungo

Wall Street rimbalza - l'Europa no : Piazza Affari la peggiore : ... visto che, per l'Eurozone economic outlook di Ifo Institut e Istat, l'economia dell'area euro mantiene un profilo espansivo in linea con la crescita dell'economia mondiale e del commercio ...

Wall Street positiva - indici in rimonta : Sul versante macro, ha sorpreso in positivo l'indice del distretto Fed di Chicago sull'attività nazionale , CFNAI, che ha mostrato un forte recupero dell'economia, nel mese di febbraio. Sulle prime ...

Dazi e guerra commerciale fanno tremare Wall Street : Gli operatori di Borsa: domani si capirà quanto dura la correzione Lo aveva detto Donald Trump: «Ai nostri amici di Wall Street i Dazi non piacciono». E così venerdì, all'entrata in vigore del ...

Borse in rosso - spettro di una guerra commerciale. Anche Wall Street negativa : In Europa Piazza Affari limita i danni (-0,49%), Francoforte la peggiore (-1,8%). Per Wall Street la peggior settimana da gennaio 2016: S&P500 e Dow Jones in calo di oltre il 5%, Nasdaq 100 di oltre il 7 per cento. In rialzo il petrolio per la tensione Usa-Iran, Brent torna sopra 70 dollari...

Wall Street chiude in netto calo : Dow Jones -1 - 78% - Nasdaq -2 - 10% : La Borsa di New York chiude per il secondo giorno consecutivo con un forte calo, sullo sfondo dei timori di una guerra commerciale dopo i dazi di Trump. A Wall Street l'indice Dow Jones perde l'1,78% ...

Wall Street si conferma incerta a metà seduta : Il timore è che tra Stati Uniti e Cina possa scoppiare una guerra commerciale nociva per l'intera economia globale, anche se per il momento la Casa Bianca ha esentato dal provvedimento l'Unione ...

Dropbox sbanca Wall Street nel giorno del debutto : Teleborsa, - Gran debutto a Wall Street per Dropbox . La società che si occupa di archiviazione e condivisione sicura di file sta guadagnando il 43% a 30 dollari al Nasdaq di Wall Street , dopo aver ...

Wall Street incerta dopo il sell-off della vigilia : Il timore è che tra Stati Uniti e Cina possa scoppiare una guerra commerciale nociva per l'intera economia globale. Dal fronte macroeconomico gli ordini di beni durevoli sono risultati in crescita ...

Borsa : l'Europa in rosso aspetta Wall Street - bene le utility a Milano : La settimana delle Borse europee si avvia dunque a chiudere con il segno meno, stretta tra le pressioni della guerra commerciale, i segnali di rallentamento dell'economia europea e le vendite sul ...

Dropbox - debutta a 21 dollari ad azione a Wall Street : Teleborsa, - Oggi, 23 marzo 2018, sbarcherà a Wall Street, sul listino del Nasdaq , la società di storage cloud Dropbox , a 21 dollari per azione sopra il valore indicato inizialmente dalla società di ...

Wall Street scivola sulle tensioni per una guerra commerciale : La guerra dei dazi dà un brutto colpo a Wall Street, che è andata in deciso calo. La Borsa americana ha chiuso la peggiore sessione dell'ultimo mese e mezzo dopo che il Presidente Donald Trump ha firmato il provvedimento che impone nuovi dazi su alcuni prodotti cinesi, annunciando peraltro che questa sarà solo la prima di molte iniziative simili. Al momento non si conosce ancora la composizione della lista di prodotti colpiti dalle nuove ...

Trump firma le sanzioni alla Cina : soffre Wall Street. Negoziati con l'Ue per sospendere i dazi su acciaio e alluminio