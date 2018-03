Vte Pra’ - incidente al Porto di Genova/ Morto camionista schiacciato da un tir in retromarcia : incidente mortale al Vte di Pra', Porto di Genova : ultime notizie, Morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia . Aveva chiesto informazioni ad un collega ed è rimasto travolto(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 20:49:00 GMT)

Incidente mortale al terminal Vte di Pra’ : L’uomo, 60 anni residente a Cosenza, era sceso dalla motrice per chiedere informazioni. Un collega in manovra lo ha travolto. Inutili le manovre di rianimazione. Sindacati in agitazione