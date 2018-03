quattroruote

: Volvo - Le Lynk&Co sranno prodotte in Belgio - dinoadduci : Volvo - Le Lynk&Co sranno prodotte in Belgio - thexeon : Volvo - Le Lynk&Co sranno prodotte in Belgio - quattroruote : Le Lynk & Co 01 destinate al mercato europeo saranno prodotte in Belgio, nello stabilimento #Volvo di Ghent… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) A partire dal 2019 la Lynk&Co produrrà la sua prima Suv, la 01, anche nello stabilimento belga di Ghent. Ciò permetterà alla start-up finanziata da capitali cinesi di sfruttare al meglio le sinergie con la: nell'impianto produttivo vengono già costruite, tra le altre, anche leXC40 con piattaforma CMA, la stessa sulla quale sorgeranno anche le nuove sport utility cinesi.Subito plug-in. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane laha confermato ufficialmente che gli esemplari della Lynk&Co 01 destinati al mercato europeo saranno prodotti nella stessa fabbrica della XC40 e sfrutteranno, come già visto in Cina, svariate componenti meccaniche condivise. Ciò non solo permetterà alla, che possiede il 30% del marchio cinese, di diversificare il proprio business, ma consentirà anche di ridurre i costi, aumentando i volumi di produzione e rendendo più ...