Volley | Vola Volley Ad Amatrice per ripartire con la pallavolo

Volley : lo sport riparte con "Vola Volley Ad Amatrice" : 'Vola Volley Ad Amatrice' sarò l' iniziativa inaugurale dei corsi di Volley presso il palazzetto dello sport di via Picente, appena ristrutturato. Uno stage di pallavolo per oltre settanta bambini e ...

Volley - Playoff Scudetto – Perugia surclassa Ravenna e vola in semifinale. Zaytsev e compagni sfidano Trento : Perugia si è qualificata alle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. I vincitori della regular season hanno surclassato Ravenna per 3-0 (25-19; 25-18; 25-23) nella decisiva gara3 dei quarti e si sono così guadagnati la serie con Trento, remake della semifinale dello scorso anno che venne vinta dai dolomitici. L’altra semifinale, già decisa da una settimana, sarà invece quella tra Civitanova e Modena: mercoledì inizierà lo ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Novara e Conegliano volano in semifinale - show Paola Egonu. Busto-Monza alla bella : Oggi si sono disputate le gare2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Conegliano si è guadagnata la semifinale contro Scandicci che ieri aveva eliminato Pesaro. Le Pantere, reduci dall’impresa in Champions League contro la Dinamo Kazan, sono riuscite a espugnare il PalaPanini di Modena con una prestazione di grande sostanza (3-1). Le ragazze di coach Santarelli sono state più ciniche nel finale di secondo set e, ...

Volley - Playoff Scudetto – Trento vola in semifinale - travolta Verona! Decidono Lanza e Kovacevic : Trento strapazza Verona con un roboante 3-0 (25-20; 25-22; 25-15) nella bella dei quarti di finale e vola in semifinale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Di fronte al proprio pubblico, ancora polemico con Lega e Rai per questa insolita collocazione in calendario, i dolomitici hanno dominato l’incontro in appena 81 minuti e continuano così il loro sogno tricolore. I ragazzi di coach Lorenzetti ora se la dovranno vedere con la ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Scandicci a Pesaro per volare in semifinale : Questa sera (ore 20.30) Pesaro e Scandicci si sfideranno nella gara2 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le toscane, dopo la netta vittoria dell’andata, hanno la ghiotta occasione per chiudere i conti e volare in semifinale. Le ragazze di coach Carlo Parisi, seconde in regular season, sono le grandi favorite della vigilia e puntano a entrare tra le magnifiche quattro per la prima volta noella loro storia ma non ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia strapazza l’Halkbank Ankara e vola ai quarti di finale - Zaytsev e compagni scatenati : Perugia vola ai quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils hanno asfaltato l’Halkbank Ankara per 3-0 (25-23; 25-23; 25-13) nel ritorno degli ottavi di finale, replicando così il risultato del match d’andata: i ragazzi di coach Bernardi sono stati decisamente più forti della compagine turca che ha provato a recuperare il ko casalingo ma che è stata schiacciata dall’onda d’urto dei ...

Volley : Challenge Cup - Ravenna vola in finale : LA CRONACA DEL MATCH- il tecnico Serdar Uslu schiera il Maliye Piyango con il sestetto formato dal palleggiatore macedone Gjorgiev, l'opposto estone Venno, gli schiacciatori Yucel e Stankovic, i ...

Volley - Challenge Cup 2018 – Ravenna monumentale! Espugnata Ankara al golden set - si vola in Finale : Ravenna ha compiuto l’impresa e si è qualificata alla Finale delle Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi si sono letteralmente superati e hanno sovvertito il pronostico della vigilia ribaltando la sconfitta per 3-0 maturata la scorsa settimana al Pala De Andrè. I ragazzi di coach Soli hanno espugnato Ankara battendo il Maliye Piyango per 3-1 (25-22; 22-25; 25-19; 25-19) e ...

Volley : Volley Scuola - volano l'IIS Via Silvestri - il Leonardo da Vinci e il Di Vittorio : ROMA- A un mese esatto dalla partenza del Torneo Volley Scuola - Trofeo ACEA iniziano a delinearsi le classifiche delle quattro categorie nelle quali si articola lo storico torneo organizzato dalla ...

Volley - Champions League 2018 – Trento stritola lo Chaumont e vola ai quarti di finale! Sarà derby con Civitanova? : Trento si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile e conferma la sua grande tradizione europea. I dolomitici non hanno deluso il proprio pubblico e hanno sconfitto lo Chaumont per 3-0 (26-24; 25-23; 27-25) rimontando così il 2-3 maturato la scorsa settimana in casa dei Campioni di Francia. I ragazzi di coach Lorenzetti hanno sofferto come previsto contro la formazione del Professor Silvano Prandi ma sono ...

Volley - Playoff Scudetto – Spettacolo in gara2 : Perugia - Civitanova - Modena e Trento per volare in semifinale! : Nel weekend del 17-18 marzo si giocheranno le gara2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Le quattro squadre che hanno vinto lo scorso fine settimana di fronte al proprio pubblico hanno l’occasione per chiudere i conti e volare in semifinale ma dovranno imporsi anche in trasferta: Perugia, Civitanova, Milano e Trento hanno la ghiotta occasione per strappare il pass evitando l’insidiosa bella prevista tra sette ...

Volley / Caccia ai playoff : Olimpia Teodora vola a Milano per affrontare Club Italia : LIVE MATCH E DIRETTA STREAMING Come tutte le partite casalinghe del Club Italia CRAI l'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Federazione Italiana ...

Beach Volley - World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Che Italia! Abbiati/Andreatta volano ai quarti. Rossi/Windisch : primo passo per il main draw : Muscat. Sarà sicuramente il miglior risultato nel World Tour per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che sono nei quarti di finale del torneo 1 Stella in Oman. La coppia azzurra ha mantenuto il pronostico battendo 2-0 i padroni di casa Nouh Al-Jalbubi/Mazin Alhashmi nella finale del girone preliminare. Un po’ di fatica negli azzurri nel primo set vinto 21-18 da Abbiati e Andreatta, che poi si sono scatenati nel secondo parziale chiudendo ...