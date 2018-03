Vola a Piazza Affari IGD

Vola a Piazza Affari Sogefi : Prepotente rialzo per la società di componentistica per l'industria dell'auto , che mostra una salita bruciante del 2,00% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Werner Heel si piazza terzo nella discesa di Kvitfjell e Vola in testa alla classifica di specialità! : Buone notizie dall’Italia maschile dello sci alpino . nella discesa di Coppa Europa di Kvitfjell è arrivato il 14esimo podio stagionale per gli uomini. Ad ottenerlo è stato Werner Heel , che si è classifica to terzo . È stata una battaglia sul filo dei centesimi perché il 35enne azzurro ha sfiorato la vittoria, distante solo 5 centesimi dal miglior tempo del norvegese Adrian Smiseth Sejersted. Al secondo posto si è piazza to invece lo ...

Vola a Piazza Affari Brunello Cucinelli : Ottima performance per il re del cachemire , che scambia in rialzo del 3,14%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Ferragamo Vola a Piazza Affari dopo l'addio dell'ad Poletto : MILANO - Mattinata spumeggiante a Piazza Affari per Ferragamo , con il titolo in netto rialzo all'indomani della notizia comunicata ieri dal brand del lusso, che ha fatto sapere che con il prossimo ...

Piazza Affari in calo - ma Vola Poste : Gli analisti di Kepler Cheuvreux rimarcano come la politica dividendi risulti più generosa delle attese. Tra le banche si è distinta Unicredit , +1,45%, , seguita da Banco Bpm , +0,6%, che ha ...

Vola a Piazza Affari Cerved Information Solutions : Seduta decisamente positiva per Cerved Information Solutions , che tratta in rialzo del 2,69%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi,...

Vola a Piazza Affari Ratti : Ottima performance per la big italiana del tessile , che scambia in rialzo del 2,56%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Test Valencia 2018 : Mattia Pasini Vola in Moto2 - Jorge Martin alza la voce in Moto3 - Enea Bastianini in seconda piazza : Terza ed ultima giornata di prove sul circuito Ricardo Tormo di Valencia per i team del Mondiale 2018 di Moto2 e Moto3, a lavoro per arrivare all’esordio del 18 marzo a Losail (Qatar) nel migliore dei modi. In una tre giorni condizionata anche dalla pioggia, nel day-3 i piloti hanno concluso le proprie fatiche su asfalto asciutto (con basse temperature). Nella classe intermedia è stato Mattia Pasini a svettare con il crono di ...