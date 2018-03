Vittima innocente di camorra | arrestati i killer di Ciro | 19enne di Ponticelli

Vittima innocente in un agguato di camorra - dopo due anni 8 arresti : Napoli, 26 mar. , askanews, Individuati e catturati i presunti responsabili di un agguato di camorra avvenuto a Napoli il 7 giugno 2016 in cui perse la vita anche la Vittima innocente , il 19enne Ciro ...

Il rinoceronte Sudan è l’ennesima Vittima innocente dei crimini di natura : Sudan, l’ultimo individuo maschio di rinoceronte bianco settentrionale è morto lo scorso 19 marzo in Kenya, nella riserva di Ol Pejeta Conservancy. Aveva 45 anni ed era malato da tempo, tanto che è stato necessario praticare l’eutanasia all’animale per evitargli ulteriori sofferenze. Ora della sottospecie restano solo 2 femmine, anch’esse anziane. La sottospecie è segnata. La scomparsa di Sudan non è solo un momento di grande ...