Virginia Raggi plaude Matteo Salvini | Bene le sue dichiarazioni su più poteri a

Roma - Virginia Raggi stanzia 17 milioni di euro per chiudere 50mila buche : Per tamponare l'emergenza buche a Roma, la giunta di Virginia Raggi ha stanziato 17 milioni di euro per chiudere 50 mila buche con dei rattoppi, ovvero riempiendole di asfalto ma senza rifare per intero le strade interessate, operazione che invece necessiterebbe di ben altre risorse al momento difficilmente reperibili per le esigue casse capitoline. Sarà inoltre presa a noleggio una macchina 'tappabuche' potenzialmente in grado di ...

Roma terza meta preferita su TripAdvisor. Virginia Raggi : "Vincente la nostra strategia" : "Le classifiche internazionali sul turismo continuano a darci ragione. Secondo il Travelers' ChoiceTM Destinations Awards 2018 di TripAdvisor, Roma si riconferma regina indiscussa fra le destinazioni italiane preferite dai viaggiatori, ed è sempre più amata dai turisti stranieri".Sul suo profilo Facebook, il sindaco Virginia Raggi celebra il successo della Capitale, che "in base alle preferenze registrate dal sito nel 2017, ...

Virginia Raggi - “innominata” dal Pd ma non da Zingaretti/ Incontro con il governatore : “C'è convergenza” : Virginia Raggi, “innominata” dal Pd ma non da Zingaretti. Incontro con il governatore del Lazio: “C'è convergenza”, fanno sapere i due. Le ultime notizie sulla sindaca di Roma(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 19:07:00 GMT)

Paola Giannone - la quasi-assessore scartata da Virginia Raggi cade in una buca a Roma e cita il Comune per danni : Un caso ai limiti dell'incredibile, quello che ha come protagonista Paola Giannone , militante del Movimento 5 stelle e aspirante assessore ai Lavori pubblici ai tempi dell'elezione di Virginia Raggi ...

Roma voragine nella Gianicolense/ Suv inghiottito : i cittadini sui social si scagliano contro Virginia Raggi : Roma, voragine nella Gianicolense, Suv in sosta sprofonda nel terreno: nessun ferito. Una Dacia Duster è stata inghiottita da una voragine di circa tre metri(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:40:00 GMT)

Le promesse di Virginia Raggi sulle buche a Roma : Roma, 8 mar. , askanews, 'Il ghiaccio e le piogge degli ultimi giorni hanno sgretolato l'asfalto già deteriorato in moltissime zone della città, creando un'emergenza sulle strade di Roma. Si tratta di ...

Virginia Raggi e Andrea Severini/ Dalla crisi alla difesa a spada tratta : "Complottisti contro Roma" : Virginia Raggi e Andrea Severini uniti contro tutto e tutti. I due, Dalla crisi alla difesa a spada tratta: "Complottisti contro Roma", tutto passato tra loro?(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:41:00 GMT)

Il trionfo dei 5 Stelle - nonostante il disastro Virginia Raggi : La sindaca, dopo due anni di non governo, potrebbe approfittarne per rilanciare la sua carriera politica

Virginia Raggi : c'è vaffa e vaffa : Roma, 1 mar. , askanews, 'C'e vaffa e vaffa. Sicuramente il M5S e nato come movimento di opposizione perché la politica non dava risposte ai cittadini. All'inizio abbiamo costruito una coscienza, ora ...

Milano sotto la neve : foto e video Big snow/ Niente emergenza - sui social : “Forse Virginia Raggi non ci crede” : Milano sotto la neve: foto e video di Big snow. Città imbiancata, ma Niente emergenza e i social si scatenano: “Forse Virginia Raggi non ci crede...”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:50:00 GMT)

Virginia Raggi dice che dal 2024 nel centro di Roma non potranno più circolare auto diesel : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha detto che dal 2024 nel centro di Roma sarà vietata la circolazione delle automobili diesel. L’annuncio è stato fatto a Città del Messico, durante l’intervento di Raggi alla seconda conferenza annuale Women4Climate, a cui partecipano The post Virginia Raggi dice che dal 2024 nel centro di Roma non potranno più circolare auto diesel appeared first on Il Post.

'Dal 2024 niente auto diesel nel centro di Roma' - Virginia Raggi - : Roma, 27 feb. , askanews, 'A partire dal 2024, nel centro della città di Roma sarà vietato l'uso di automobili diesel'. Lo ha scritto su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. 'I cambiamenti ...

Roma - Virginia Raggi anticipa il rientro da Città del Messico : “Domani scuole aperte” : “Voglio rassicurare i genitori domani le scuole saranno aperte”.Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine della riunione operativa presso il Coc della Protezione Civile di Roma.”Il viaggio era programmato da tempo e tra l’altro parlavamo proprio di cambiamenti climatici. Questo è comunque un evento eccezionale e per quanto gli interventi siano stati effettuati in tutta regolarità, credo che un sindaco in ...

Roma sotto la neve - la sindaca Virginia Raggi anticipa il rientro dal Messico (dopo le polemiche) : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha deciso di anticipare il rientro da Città del Messico, dove si trova da venerdì scorso per partecipare alla riunione del C-40 Women for Climate, per essere già operativa da domani mattina nella Capitale sull'emergenza maltempo, dopo la nevicata che oggi ha interessato la città. Nelle scorse ore erano montate le polemiche per la sua assenza nella Capitale proprio nei giorni in cui ...