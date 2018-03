Virgil Abloh è il nuovo direttore creativo di Louis Vuitton Uomo

Virgil Abloh nuovo direttore artistico Louis Vuitton Uomo : ... che ha lavorato con me da Fendi nel 2006, e sono entusiasta di vedere come la sua innata creatività e il suo approccio anticonformista lo abbiano reso così influente, non solo nel mondo della moda, ...

Chi è Virgil Abloh - il nuovo direttore artistico di Louis Vuitton : Nato a Rockford, Illinois nel 1980, Virgil Abloh è un artista, architetto, ingegnere, direttore creativo e designer. Dopo la laurea in Ingegneria Civile presso la University of Wisconsin Madison, ha conseguito un Master in Architettura all’Illinois Institute of Technology, in un programma fondato da Mies van der Rohe. In questa occasione ha appreso le nozioni non solo del design modernista ma anche il concetto di lavoro multidisciplinare. Il ...

Virgil Abloh è nuovo direttore artistico di Louis Vuitton : 'Sono sempre stato elettrizzato dalla sua creatività innata e dal suo approccio eversivo, qualità che l'hanno reso così rilevante non solo nel mondo della moda ma nella cultura pop di oggi'.

Virgil Abloh di Off-White ha fatto una collezione con Byredo : Una capsule collection talmente esclusiva che si trova solo in alcuni punti vendita selezionati del mondo (e per fortuna, però, anche on line). Stiamo parlando di Elevator Music frutto della collaborazione fra Byredo e Virgil Abloh, fondatore e direttore artistico di Off-White, brand di streetwear nato nel 2013, solito agli sconfinamenti verso la musica, l’arte e ora la profumeria. Una fragranza (più un profumo per capelli e una crema ...