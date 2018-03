Vincita record nella Gaming Hall Codere Maxi di Salerno

Soliti Ignoti - Vincita record! Amadeus premiato anche dagli ascolti : Amadeus ottiene il 20.7% di share con una vincita record a Soliti Ignoti vincita record ieri sera a Soliti Ignoti su Rai1. Loredana Andreozzi, medico di Bellusco, ha vinto ben 490.000 euro. Non è soltanto la vincita più alta mai registrata a I Soliti Ignoti , ma è anche la vincita più alta in un quiz condotto dal bravo Amadeus . Tutti i giorni il conduttore presenta con successo di critica e di pubblico I Soliti Ignoti – Il ritorno (le ...

