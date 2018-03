optimaitalia

: Vikings 5 su Rai4, il tradimento di Lagertha e il degno avversario di Ivar: anticipazioni del 25 marzo e 2 aprile… - OptiMagazine : Vikings 5 su Rai4, il tradimento di Lagertha e il degno avversario di Ivar: anticipazioni del 25 marzo e 2 aprile… - rosehostgdr : madonna su rai4 stanno quasi in pari con vikings e io devo recuperare le ultime puntate ma cHI CAZZO HA IL TEMPO buonasera - emanuele2punto0 : @Joneprac Sto vedendo a tratti Vikings su rai4. Nn capisco se mi piace o meno -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Due nuovi episodi di5 suandranno in onda anche questa sera, lunedì 26 marzo: per la terza settimana consecutiva continua l'appuntamento con la quinta stagione della serie targata History Channel, trasmessa per la prima volta in chiaro. Prima d'ora5 è infatti stata proposta solo in esclusiva per gli abbonati a TIMVision, dove gli episodi finora usciti della stagione sono stati pubblicati sin dalla première a ventiquattro ore dalla messa in onda statunitense.Gli episodi proposti questa sera saranno come sempre due: nello specifico si tratterà del 5x05 e del 5x06, intitolati rispettivamente "The Prisoner" e "The Message" e andati in onda per la prima volta il 20 e il 27 dicembre 2017. Eccone le trame ufficiali e i promo:"trova unnel Vescovo Heahmund; Floki ritorna a Kattegat; Bjorn riceve un lussuoso benvenuto in Nord ...