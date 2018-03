Viareggio | l' Inter batte 2-0 il Parma e raggiunge la Fiorentina in finale

Viareggio Cup - Fiorentina in finale : 4-1 alla Juve. Attende la vincente di Inter-Parma : JUVENTUS- Fiorentina 1-4 7' Lakti , F, , 13' Diakhate , F, , 51' Montaperto , J, , 53' Gori , F, , 93' Diakhate , F, Giornata di semifinali al Torneo di Viareggio , Juventus- Fiorentina e Inter-Parma le ...

Quarti Viareggio : Valietti al 94' - Inter avanti. Kulenovic show - Juve batte il Rijeka : Diverse nella sostanza, identiche nella forma. Inter e Juve ntus si prendono la semifinale della Viareggio Cup, così come il Parma. I nerazzurri - senza tredici giocatori tra nazionali e infortunati - ...

Viareggio Cup - Inter-Genoa Primavera in tv : a che ora inizia il quarto di finale Video : Venerdì 23 marzo si disputera' la partita Inter-Genoa Primavera, valida per i quarti di finale del Torneo di Viareggio 2018. A re l'orario d'inizio e dove vedere la diretta tv della partita. L'Inter Primavera si è qualificata ai quarti della Viareggio Cup [Video] battendo ai calci di rigore la Pro Vercelli, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato finale di 1-1. Nessun patema d'animo, invece, per il Genoa: il Grifone ha ...