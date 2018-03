Viareggio Cup | Fiorentina in finale | la Juventus battuta 4-1

Viareggio Cup - Juventus-Fiorentina 1-4 : viola in finale : Sarà la Fiorentina a giocare la finale di Viareggio Cup 2018. La squadra viola ha superato la Juventus di Dal Canto: 4-1 il punteggio finale . Partono bene Sottil e compagni che vanno in reti con Lakti ...

DIRETTA / Juventus Fiorentina (risultato finale 1-4) : doppietta Diakhate - i viola in finale! ( Viareggio Cup) : DIRETTA Juventus Fiorentina , risultato finale 1-4: i viola sono in finale alla Viareggio Cup 2018 grazie a una vittoria netta. doppietta di Abdou Diakhate , che sale a 5 gol nel torneo(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:46:00 GMT)

Semifinali Viareggio Cup - dove vedere le partite in TV e in streaming : dove vedere Semifinali Viareggio Cup Tv streaming, alle 15 e alle 17 si disputeranno le due Semifinali della 70esima edizione della Viareggio Cup: in campo Juventus-Fiorentina e Inter-Parma. L'articolo Semifinali Viareggio Cup, dove vedere le partite in TV e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.