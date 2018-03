Viaggi | il classico non tramonta mai | città italiane in vetta alla classifica delle

meteoweb.eu

: Vineria LU BRUTONI, vino e cucina..., oltre al classico menu alla carta, propone sfiziose novità stagionali in rela… - santeodoroit : Vineria LU BRUTONI, vino e cucina..., oltre al classico menu alla carta, propone sfiziose novità stagionali in rela… - francescobert : Le pasteis di Belém sono un classico gastronomico di Lisbona: un cestello di sfoglia con una crema a base di uova e… - millennium_viag : SRI LANKA & SEYCHELLES Viaggi di nozze fino al 31 ottobre Tour classico Sri Lanka 8 giorni + Seychelles Praslin 7… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Nuovi dati del Gruppo Expedia, la più grande società dionline del mondo, rivelano che i classici nonno mai. Le tradizionalirimangono infatti le preferite daiatori, grazie alle attrazioni turistiche, ai musei e all’atmosfera di queste rinomated’arte e di cultura. Al primo posto Roma, seguita da Milano, Firenze e Venezia. Queste destinazioni non solo rimangono le favorite in termini di quote di mercato, ma vedono anche una continua crescita della domanda nei mesi invernali* rispetto allo stesso periodo del 2016. Tra le quattroin testa, Milano è la prima in termini di crescita, pari al 20% di anno in anno, seguita da Firenze (+15%), Venezia (quasi 10%) e Roma con più del 6%. Questesono state le preferite non solo dagli Italiani, ma anche daiatori internazionali. I dati dimostrano infatti che ...