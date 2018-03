Verso Juventus-Milan | Allegri-Gattuso | filosofie a confronto

Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Dybala lanciano Massimiliano Allegri Verso lo scudetto : Dopo aver messo la freccia nel weekend con il sorpasso ai danni del Napoli, la Juventus tenta la prima fuga stagionale. Nel recupero della partita rinviata per neve il 25 febbraio scorso i bianconeri ...

Juventus - Dybala Verso la miglior stagione di sempre : 1 di 2 Successiva TORINO - La magia con la Lazio all' Olimpico , la prima gioia stagionale in Champions per ribaltare il Tottenham, la doppietta scintillante contro l' Udinese . Con 4 gol nello spazio ...

Juventus-Buffon - incontro per il futuro dopo il match con il Tottenham : si va Verso il rinnovo : Juventus-Buffon, incontro per il futuro dopo il match con il Tottenham: si va verso il rinnovo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Buffon- L’attesissimo incontro tra Buffon e la Juventus, per discutere del futuro del numero uno bianconero, potrebbe concretizzarsi dopo il match di Champions League contro il Tottenham. Questo è ciò che riporta ...

Lazio-Juventus alle ore 18 La Diretta Sfida Immobile-Dybala. Mandzukic Verso la panchina : Va in scena all'Olimpico, nell'anticipo delle ore 18 del sabato, uno dei 3 big match della 27esima di Serie A, la Sfida tra la Lazio e la Juventus. I biancocelesti sono in grande forma e cercano punti ...

Infortunio Mandzukic - l’attaccante della Juventus Verso il forfait : Infortunio Mandzukic – Si avvicina sempre di più la nuova giornata del campionato di Serie A, un torno fondamentale per la lotta per lo scudetto, in particolar modo trasferta difficilissima per la Juventus sul campo della Lazio, la squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi un passo falso per non complicare le chance di titolo. Ma nel frattempo non arrivano di certo buone notizie per i bianconeri, Infortunio ...

Lazio-Juventus - Verso i 45 mila biglietti venduti : ROMA - Sabato alle ore 18.00 alla stadio Olimpico sarà ancora Lazio-Juventus , per la terza volta in stagione dopo la finale di Supercoppa e la partita di andata allo Stadium. Il bilancio è favorevole ...

Juventus - la conferenza di Allegri Verso l'Atalanta LIVE : Una settimana intera per lavorare come non accadeva da tempo, la Juventus ha archiviato il successo nel derby contro il Torino ed è ora concentrata solamente sull'Atalanta. Domani alle 18 squadra in ...

Real Madrid - Bale Verso l’addio : può essere inserito nella trattativa con la Juventus per Dybala : Il Real Madrid sta disputando una stagione altalenante, deludente in campionato con la Liga che può già essere considerata persa, ottimo il percorso invece in Champions League, successo nella gara d’andata degli ottavi di finale contro il Psg. Non rappresenta più un calciatore determinante, l’attaccante Bale, fino a qualche mese fa era considerato un top player per i Blancos, adesso Zidane può anche farne a meno. Per questo motivo si ...

Juventus scende Verso 0 - 7397 Euro : A picco la società opera nel settore del calcio professionistico , che presenta un pessimo -4,42%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Calciomercato Juventus / News - Howedes Verso l'addio? (Ultime notizie) : Le ultime novità sul Calciomercato della Juventus: Howedes si allontana dai bianconeri, difficile che venga esercitata l'opzione di acquisto. Lichtsteiner torna in lista champions.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 03:22:00 GMT)

Juventus - Allegri soddisfatto : 'Un passo Verso la finale'. E su Buffon : ' E' un primo passo importante - prodegue il tecnico ai microfoni di Premium Sport - verso la finale ma dobbiamo giocare la gara di ritorno. E su Buffon : 'Sono contento per Gigi, per lui è stato un ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro Verso il Manchester United : ecco l'erede Video : La #Juventus è molto attiva sul mercato in questa sessione invernale; il club bianconero, infatti, sta per chiudere per l'acquisto di Emre Can, forte centrocampista del Liverpool che andra' in scadenza di contratto al termine della stagione. Il giocatore piace moltissimo al tecnico bianconero Massimiliano Allegri e arrivera' a giugno a parametro zero. Ma la Juventus sta lavorando anche per il futuro e sta per concludere anche l'acquisto di ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Juventus su Pellegri - Dzeko Verso l'addio - Inter blitz de Vrij : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri.

CLASSIFICA SERIE A / Risultati 21^ giornata - Verso Juventus Genoa : lo strano caso della corsa alla salvezza : CLASSIFICA SERIE A, Risultati 21^ giornata: Juventus Genoa chiude il turno e può consentire ai bianconeri di mantenere un punto di distanza dal Napoli capolista. In coda situazione animata(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:30:00 GMT)