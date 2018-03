Verona | allarme bomba in piazza Bra Ultime notizie | valigia sospetta | fermato un uomo

Verona . Allarme bomba davanti alla Gran Guardia : Una valigia abbandonata in piazza Brà ha fatto scattare l’ alla rme bomba lunedì mattina in centro a Verona. Le forze dell’ordine hanno transennato

Crotone - l’allarme lanciato da Zenga : “particolare attenzione al Verona!” : “Come sempre prepariamo la partita su noi stessi, per cercare di esprimere quello che sappiamo fare”. Dopo la sosta, e dopo gli ultimi arrivi in casa rossoblu, il Crotone si prepara ad affrontare il delicatissimo scontro diretto contro il Verona. Di fronte la squadra di Zenga si trovera’ “una squadra di buonissimo livello, che gioca bene a calcio e non ha ancora perso neppure uno scontro diretto per la salvezza”. Il ...