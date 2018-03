Verona | allarme bomba in Piazza Bra | sindaco ‘grazie alle forze dell’ordine

meteoweb.eu

: #Verona Fatta brillare dagli artificieri la valigetta in piazza Bra. Era stata dimenticata da un commercialista. L'… - TgrVeneto : #Verona Fatta brillare dagli artificieri la valigetta in piazza Bra. Era stata dimenticata da un commercialista. L'… - TgVerona : Allarme bomba, Sboarina: Mai abbassare la guardia #verona #allarmebomba #news #cronaca - Gina17886201 : RT @GiostraGiacomo: Allarme bomba alla Gran Guardia di Verona. Fermato un sospetto - Secolo Trentino -

(Di lunedì 26 marzo 2018), 26 mar. (AdnKronos) – Intorno9.30 di questa mattina, a seguito di un sospetto, la Polizia municipale è intervenuta inBra per la chiusura al traffico e il transennamento dell’area circostante la Gran Guardia. Per tutta la durata delle operazioni, conclusesi intorno11.30, la circolazione degli autobus è stata deviata suCttadella, mentre dalla Gran Guardia sono stati fatti evacuare per precauzione circa 200 ragazzi presenti all’interno per un convegno. A condurre le operazioni sono stati i Carabinieri, con il supporto di Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Esercito.‘Ringrazio ledell’Ordine, il comando della Polizia municipale e l’Esercito per la straordinaria celerità di intervento ‘ ha detto il-. Fortunatamente l’episodio si è risolto senza alcuna conseguenze e non c’è ...