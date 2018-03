Vengo dalla gente | ho parlato con la gente | ma non mi hanno creduto

huffingtonpost

(Di lunedì 26 marzo 2018) In questo blog dovrei parlare di scuola, tornerò a parlare di scuola ma consentitemi di aprire una finestra sul mio "vivere politicamente".Il segretario, prima di mandarlo via, gli volle fare una domanda secca: "ma come hai fatto a vendere tutte queste copie?" "Hocon la, gli ho spiegato che noi li difendiamo dalle prepotenze dello Stato, della Mafia e dei grandi proprietari terrieri. E loro si sono fidati di quello che gli ho detto." Il segretario annuì, gli strinse la mano e gli diede appuntamento la mattina seguente, Pio (La Torre) si avviò verso la porta, ma prima di uscire si rivolse ancora al diri: Sai, non c'è bisogno di conoscere l'italiano per organizzare la lotta, basta capire la, il loro problemi"La citazione sentimentale prima che politica non distolga dalle domande di senso come di "gestione del senso" che mi sono fatta ...