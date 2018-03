Vela | l’Americas Cup si disputerà ad Auckland nel 2021

oasport

(Di lunedì 26 marzo 2018) C’è l’ufficialità: la 36esima edizione dell’America’s Cup, presented by Prada, si svolgerà nel marzo delad, in Nuova Zelanda. Lo ha confermato Emirates Team New Zealand dopo l’accordo raggiunto tra il Defender, l’Council Governing Body e il governo della Nuova Zelanda. Arrivano le prime reazioni alla notizia. Il COR 36, braccio operativo di Luna Rossa (Challenger of Record per la 36a America’s Cup), approva questa scelta: “A nome degli sfidanti, siamo molto lieti di dare questo annuncio. Non vediamo l’ora di essere a, dove organizzeremo la Christmas Race a dicembre 2020, la Prada Cup, la Challenger Selection Series a gennaio e febbraio. Ben fatto,, avanti con la AC36!“, le dichiarazioni di Laurent Esquier, CEO di COR 36, riportate da repubblica.it. Ha detto la sua anche ...