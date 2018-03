Vela : l’Americas Cup si disputerà ad Auckland nel 2021 : C’è l’ufficialità: la 36esima edizione dell’America’s Cup, presented by Prada, si svolgerà nel marzo del 2021 ad Auckland, in Nuova Zelanda. Lo ha confermato Emirates Team New Zealand dopo l’accordo raggiunto tra il Defender, l’Auckland Council Governing Body e il governo della Nuova Zelanda. Arrivano le prime reazioni alla notizia. Il COR 36, braccio operativo di Luna Rossa (Challenger of Record per la 36a ...