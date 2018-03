Vecchi | ' Con il Parma abbiamo sofferto La Fiorentina è fortissima | ma noi '

Australia-Europa in 17 ore : Qantas Airways entra nella storia con il primo volo diretto verso il Vecchio Continente [GALLERY] : 1/24 ...

Domenica Live - Marco DelVecchio : "Con la mamma di mia figlia Federica siamo separati - ma grandi amici" : Reduci dall'esperienza di Dance Dance Dance, su Fox Life, Marco Delvecchio, ex calciatore, e la figlia Federica, sono stati ospiti di Barbara D'Urso a Domenica Live. Marco ha raccontato il suo rapporto con la secondogenita (ha altri due figli) e con Sara, la sua ex moglie: i due sono separati, ma grandi amici. prosegui la letturaDomenica Live, Marco Delvecchio: "Con la mamma di mia figlia Federica siamo separati, ma grandi amici" ...

Lira italiana 2.0 - è criptovaluta/ Vecchio conio in moneta digitale : "truffa" o rivoluzione? : La Lira italiana torna come criptovaluta: il Vecchio conio si trasforma in moneta digitale. Un progetto davvero rivoluzionario? Le ultime notizie sulle varie fasi di realizzazione(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Pensione di Vecchiaia con 15 anni di contributi - ecco a chi si applica Video : Mantenere il requisito contributivo in vigore prima della riforma del 1992 e calcolo della Pensione con il sistema misto, sono i principi su cui si basa una particolare misura di Pensione ancora vigente. Si tratta di una prestazione erogata senza sconti rispetto all’eta' pensionistica vigente, cioè 66 anni e 7 mesi, ma con un ridotto numero di contributi da racimolare. La Suprema Corte di Cassazione qualche giorno fa ha emanato una sentenza ...

Come giocare online con i Vecchi videogiochi portatili Gig Tiger : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nel corso degli anni l’Internet Archive è diventato famoso non solo Come luogo della memoria digitale collettiva (attraverso la sua Wayback Machine è possibile risalire alle versioni ancestrali di pagine web attuali o morte e sepolte), ma anche Come sterminato deposito di software e videogiochi dei decenni passati, dove trovare e rivivere titoli altrimenti estinti da tempo. L’ultimo regalo del portale è la ...

Giuseppe Anastasi - da autore a cantautore con Canzoni ravvicinate del Vecchio tipo : Conosco Giuseppe Anastasi sin dai tempi dell’università, quando il quartiere San Lorenzo in Roma era il centro del nostro mondo, la Gentrification era un fenomeno ancora di là da venire ed entrambi non avevamo la più pallida idea di quale direzione avrebbero intrapreso le nostre vite. Lui, contraddistinto da una forte passione per la chitarra e per la scrittura di testi originali, per noi amici che lo frequentavamo all’epoca era “Peppuzzo ...

In NCIS 15 su Rai2 Gibbs collabora con l’FBI per riaprire una Vecchia indagine : trame 18 e 25 marzo : È arrivato il momento di un nuovo episodio di NCIS 15 su Rai2: anche nella serata di oggi, domenica 18 marzo, sarà ora di un'altra prima visione per l'Italia dell'amatissima serie crime targata CBS. Gibbs e la sua squadra dovranno affrontare gli eventi del settimo episodio della quindicesima stagione della serie, che li porterà a fare un tuffo nel passato: un vecchio caso sarà riaperto dopo le accuse di un criminale contro l'NCIS, e ...

Una guardia di sicurezza israeliana è stata ferita in un attacco con un coltello nella città Vecchia di Gerusalemme : Una guardia di sicurezza israeliana è stata ferita in un attacco con un coltello nella città vecchia di Gerusalemme: l’assalitore è stato ucciso, dice Haaretz. Secondo la televisione Channel 10, aveva con sé documenti turchi. La guardia di sicurezza è stata ferita in The post Una guardia di sicurezza israeliana è stata ferita in un attacco con un coltello nella città vecchia di Gerusalemme appeared first on Il Post.

L'Italia inVecchia ma la Silver economy è un nuovo driver : L'impatto della Silver economy risulta notevole anche in termini occupazionali: si calcola che l'economia dell'invecchiamento in Italia dia lavoro a circa un milione di persone. L'aumento in ...

In edicola il 'Vecchio' giornale di carta si paga con lo smartphone : L'accordo di Tinaba con il sindacato dei giornalai per rivoluzionare i sistemi di pagamento in edicola. Il digitale nel mondo dell'editoria cartacea

In edicola il “Vecchio” giornale di carta si paga con lo smartphone : Un’edicola in una foto d’archivio (Silvio Durante / LaPresseArchivio storico) I pagamenti digitali approdano in edicola. Con un tocco sullo smartphone si potranno comprare i “vecchi” quotidiani e settimanali di carta. Tinaba, la app che consente di effettuare pagamenti dallo smartphone, ha siglato un accordo con il Sindacato provinciale autonomo giornalai (Snag) di Milano. Obiettivo: portare l’edicola analogica ...

Lo straordinario racconto “Palazzo Vecchio : una storia di arte e potere” in prima tv su Rai3 : Simbolo della grandezza della città di Firenze, Palazzo vecchio e` uno dei monumenti più iconici al mondo, ma soprattutto una delle testimonianze più luminose di come potere e arte siano indissolubilmente legate tra loro.Lo straordinario museo – che fu sede della Signoria, del Ducato di Firenze, del Parlamento del Regno d’Italia e tuttora sede del Comune di Firenze – è protagonista della suggestiva ricostruzione con animo documentaristico ...

La 'Vecchia Signora' inizia a cucirsi addosso il settimo scudetto consecutivo Video : La Juventus di Max Allegri non sbaglia un colpo e centra una vittoria che profuma di #scudetto. Ai bianconeri bastano le reti di #Higuain e Matuidi che spengono così i sogni di gloria del Napoli. Sugli scudi Douglas Costa e Asamoah La Juventus conferma il momento di forma straordinario battendo per 2-0 l'Atalanta all'Allianz Stadium, gara mai in discussione con i bianconeri che controllano la gara dall'inizio alla fine tenendo sempre in mano il ...

La 'Vecchia Signora' inizia a cucirsi addosso il settimo scudetto consecutivo : La Juventus di Max Allegri non sbaglia un colpo e centra una vittoria che profuma di scudetto. Ai bianconeri bastano le reti di Higuain e Matuidi che spengono così i sogni di gloria del Napoli. Sugli scudi Douglas Costa e Asamoah La Juventus conferma il momento di forma straordinario battendo per 2-0 l'Atalanta all'Allianz Stadium, gara mai in discussione con i bianconeri che controllano la gara dall'inizio alla fine tenendo sempre in mano il ...