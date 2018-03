Varese | Per i 40 anni di Anffas proiettato il film ' La classe degli asini'

Esplosione Bergamo oggi - colpa del "bang" di 2 caccia decollati per intercettare un aereo. Boato da Varese a Milano : Paura e panico a Bergamo, Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per...

Esplosione Bergamo oggi - colpa di due caccia decollati per intercettare un aereo fuori controllo. Boato da Varese a Milano : Paura e panico a Bergamo , Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per intercettare un volo di ...

Esplosione Bergamo oggi - colpa di due caccia decollati per intercettare un aereo fuori controllo. Boato da Varese a Milano : Paura e panico a Bergamo, Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per...

Forte esplosione in Lombardia : "Due caccia decollati per intercettare aereo di linea fuori controllo". Doppio boato sentito a Bergamo - Varese e Milano : Paura e panico a Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per intercettare un volo...

Boati in Lombardia - caccia rompono il muro del suono : “Emergenza per un dirottamento”. Allarme da Bergamo a Varese : Due Boati fortissimi che hanno allertato la popolazione in Lombardia e anche oltre, fino ad Aosta, intorno alle 11. Tanta la preoccupazione della popolazione, mentre sui social si moltiplicavano i messaggi che riferivano di scene di panico in strada. Ma a chiarire quello che è successo è stata l’Aeronautica militare: quei botti sono stati provocati dal volo supersonico di una coppia di caccia decollata da Istrana (Treviso), sede del 51° ...

Paura in Lombardia per due violenti boati : avvertiti da Varese a Bergamo - gente in strada : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo. Il rumore, stando ad alcune...

Varese - Fondazioni - porte aperte ai candidati - selezioni in streaming : Inoltre verranno effettuate delle audizioni pubbliche di ciascun candidato, con possibilità di diretta streaming sul sito istituzionale dell'ente, che saranno effettuate dal sindaco di Varese. Il ...

La Dolomiti Energia supera Varese con il record di triple : La Dolomiti Energia Trentino non si ferma più: nell'anticipo della ventunesima giornata di campionato i bianconeri battono la Openjobmetis Varese 82-74 al termine di 40' di grande intensità in cui a ...

Basket Serie A - Trento supera Varese : ROMA - Continua il buon momento della Dolomiti Energia Trento che nell'anticipo della ventunesima giornata coglie la quarta vittoria di fila battendo 82-74 la Openjobmetis Varese e agguantando almeno ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Trento supera Varese nell’anticipo : La Dolomiti Energia Trento vince l’anticipo della 21a giornata del campionato di Basket. Successo per 82-74 della squadra di coach Buscaglia contro la Openjobmetis Varese. I padroni di casa ottengono due punti importanti in chiave playoff, salendo ora al settimo posto a quota 22 punti, mentre Varese resta ferma a 16 e probabilmente dice addio alle speranze di qualificarsi alla post season. Grande prova di Joao Gomes, miglior marcatore della ...

Varese : persecuzioni e minacce di morte alla ex - va in carcere per stalking : Milano, 10 mar. (AdnKronos) – Dagli ‘appostamenti’ sotto casa alle minacce di morte (“ti brucio con la benzina”), fino alle vere e proprie aggressioni fisiche e verbali, anche in mezzo alla strada. Un tunisino di 45 anni, che da anni non si rassegnava alla fine della sua storia con una donna e già un anno fa era stato costretto con un’ordinanza a tenersi lontano dalla ex, è stato arrestato dagli agenti del ...

Varese : a Gallarate 3 arresti per rapina e lesioni : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Gallarate, in provincia di Varese, con le accuse di rapina e lesioni aggravate in concorso. Nel giugno dello scorso anno i tre, due cittadini equadoregni e un pakistano, all'interno di un bar avevano picchiato e derubato u

Fisco : Varese - evasione da 25 mln - sei arresti e sequestri per 2 mln : Milano, 6 mar. (AdnKronos) - La Guardia di finanza di Gallarate (Varese) ha scoperto una frode fiscale da 25 milioni di euro e ha eseguito sei misure di custodia cautelare nei confronti di un commercialista, che operava tra le province di Varese, Bergamo e Brescia, e di cinque imprenditori. Due le o

Varese : scoperto allevamento abusivo di cinghiali a Vergiate : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - scoperto un allevamento abusivo di cinghiali a Vergiate, in provincia di Varese. Durante un servizio della Polizia provinciale, una pattuglia di agenti ha provveduto al sequestro amministrativo di due esemplari di suidi, un maschio e una femmina, detenuti all’interno di