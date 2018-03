Vanoni | La mano sul ginocchio? A volte è corteggiamento O si resta zitelle

ilgiornale

(Di lunedì 26 marzo 2018) "Unasulpuò far parte del. Altrimenti, siamo matti? Qui situtte". Ornellamette in guardia chi, sulla scia degli scandali che hanno colpito soprattutto il mondo dello spettacolo, è pronto a ricondurre alle molestie anche il più piccolo approccio che un uomo possa fare nei confronti di una donna.La cantante si racconta in una lunga intervista a Repubblica, parlando anche dei suoi amori. In particolare quello che lo legava a Giorgio Strehler, direttore del Piccolo quando lei era solo un allieva di ben 13 anni più giovane. "Ultimo anno, cena di fine corso", ricorda raccontando di come il grande regista teatrale ci ha provato con lei, "Mi ha riaccompagnato in macchina e sotto casa mi ha detto semplicemente che si era innamorato di me".Parlando quindi del movimento #MeToo e della serie di denunce che un po' in tutto il mondo hanno scosso ...