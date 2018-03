Valeria | la donna a cui Frizzi donò il midollo | ' Lo volevo testimone di nozze Mi disse

“È il colpo del ko”. Valeria Marini - dopo la depressione un’altra bordata. Più giovane - bella e famosa. Ecco chi è la donna che le ha “soffiato” il fidanzato : Momento non per Valeria Marini. dopo essere uscita progressivamente dai radar televisivi, con la sola presenza al Grande Fratello Vip dello scorso anno, la bionda ex signora del Bagaglino incassa un altro colpo basso stavolta da una donna molto più giovane di lei. Famosa, piena di vitalità, è una delle protagoniste di Striscia la Notizia e pare sia riuscita a mettere le mani su una delle ultime fiamme della burrosa Valeria. Lei è la ...