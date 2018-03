Valeria Favorito | Fabrizio Frizzi le donò il midollo “Mi salvò la vita | lo volevo come

Fabrizio Frizzi morto - Valeria Favorito : “Salva grazie al suo midollo osseo” : Era il 2000, Valeria Favorito era in condizioni gravissime per una grave forma di leucemia. A salvarla ci pensò Fabrizio Frizzi, che donò il suo midollo osseo. Nel giorno della sua morte, in tanti – da Pippo Baudo in giù – hanno ricordato quell’episodio di grande generosità del conduttore Rai. Per Valeria, nata a Erice nel 1988, la vita è ricominciata grazie a Frizzi dopo la diagnosi di leucemia mieloide acuta. Anni di ricerca ...