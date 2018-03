Valanga radente | l’enorme massa di neve irrompe nell’abitato Il panico mentre travolge

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 marzo 2018) Russia, laè caduta abbondante nella zona di montagna nei pressi del monte Elbrus nel Caucaso, attirando numerosi turisti pronti ad affollare le rinomate località sciistiche. Le nevicate unite al rialzo delle temperature danno luogo però ad una, più lenta di quelle tradizionali, ma certamente più devastante per via delquantità die ghiaccio che trascina a valle. Nel video un gigantesco muro disi riversa sul parcheggio di un resort,ndo le vetture. Nonostante gli enormi disagi, la lenta corsa del mostro bianco si arresterà in prossimità delle strutture, lasciando illesi i turisti presenti sul posto L'articolo, l’enormedinell’abitato. Ildecine di auto proviene da Il Fatto Quotidiano.