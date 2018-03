Vacanze senza incubi? Ora si può

meteoweb.eu

: Primo sole: torna la voglia di vacanza. Ecco come fare per assicurarsi un viaggio veramente coi fiocchi e partire t… - mariangelapani : Primo sole: torna la voglia di vacanza. Ecco come fare per assicurarsi un viaggio veramente coi fiocchi e partire t… - TgVerona : Vacanze di Pasqua senza cantieri #verona #news #cronaca #pasqua #italia #veneto #vacanze -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Il desiderio più ricorrente degli italiani? Senz’altro partire per mete esotiche o città trendy, godersi il sole su una spiaggia tropicale o fare shopping nel Mall più ‘in’ di Miami. A volte però la vacanza tanto agognata può iniziare male: un bagaglio mai arrivato in albergo, una carta di credito smarrita ed ecco che le tanto attese ferie o la partenza last minute rischiano di trasformarsi in un incubo. Qualunque sia il viaggio che si scelga (avventuroso, tranquillo, stanziale o nomade) è bene, dunque, adottare alcune precauzioni che ci consentiranno di viaggiare in tutta sicurezza e di metterci al riparo da eventuali inconvenienti. La prima cosa da fare è naturalmente acquistare il viaggio: per i biglietti aerei, marittimi o ferroviari acquistati con la carta di credito, spesso si ha diritto a una copertura assicurativa contro eventuali infortuni di viaggio, come perdere la ...