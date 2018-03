Usa | storico produttore d' armi Remington dichiara la bancarotta

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Usa troppo forti per l’Italia. Azzurri contro la Corea del Sud per uno storico bronzo! : L’Italia è stata sconfitta nettamente dagli USA nella semifinale del torneo di Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale non ha potuto nulla contro la corazzata a stelle strisce: i Campioni Paralimpici e del Mondo non ci hanno lasciato alcuno scampo, dominando per tutto l’incontro e imponendosi per 10-1. Gli Azzurri ora affronteranno la Corea del Sud (ko contro il Canada per 7-0) nella finale ...

Corea del Nord - Kim invita Trump : «Incontriamoci». Il presidente Usa accetta - storico vertice entro maggio : Kim Jong-un lancia un invito a Donald Trump: vediamoci entro maggio e parliamo di denuclearizzazione. Il presidente americano accetta, aprendo così una fase di dialogo diretto e di disgelo fra...

Israele : premier Netanyahu - ambasciata Usa a GerUsalemme in occasione anniversario indipendenza Stato ebraico è 'momento storico' : Netanyahu è poi intervenuto sull'andamento dell'economia israeliana, sottolineando la "crescita impressionante" del reddito medi netti dal 2009, anno della sua entrata in carica, al 2016. Tale ...

PyeongChang - hockey femminile : storico Oro degli Usa - Canada ko : PyeongChang , Corea del Sud, , 22 feb. , askanews, E' finita 3-2 per la squadra statunitense la finale di hockey su ghiaccio femminile ai Giochi invernali di PyeongChang. Il Canada, campione nelle ...

Materassi in centro storico RagUsa - interviene Elisa Marino : Non è possibile che l'immagine della città di Ragusa possa essere danneggiata così senza i responsabili vengano puniti, Dubbi sulle telecamere

Morto Bibi Ballandi - storico produttore tv. Fiorello cancella lo show; Milly Carlucci lo scopre in diretta - e Unomattina si scUsa - Video : Aveva 71 anni ed era noto per le sue innumerevoli trasmissioni di successo. Sui social il tamtam dei personaggi con cui ha lavorato, da Rosario Fiorello ad Antonella Clerici

RagUsa - centro storico superiore abbandonato : Il centro storico superiore di Ragusa abbandonato, dal caso di piazza Cappuccini all’assenza di interventi in via Mario Leggio e in via Salvatore.

Made in Italy - Coldiretti : record storico negli Usa di Trump - 40 miliardi : La politica di Trump non ha frenato il Made in Italy negli Stati Uniti dove nel 2017 raggiunge il record storico per un importo complessivo per la prima volta superiore a 40 miliardi di euro grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione dell’appuntamento di Davos sulla base di una analisi degli ultimi dati Istat relativi al commercio estero nel 2017. Gli Stati Uniti – sottolinea la ...

Venezia : cantiere storico - quella made in Usa non sono gondole ma barche... : Venezia, 24 gen. (AdnKronos) - "Semplicemente non sono gondole! sono barche, ma non certo gondole.....". Così dallo squero di San Trovaso, uno dei più antichi cantieri del centro storico di Venezia rispondono, sulla presunta 'concorrenza' degli americani che si sarebbero messi a costruire una copia

Microcriminalita' nel centro storico di RagUsa : Attivare il poliziotto di quartiere, controllare gli affitti in nero. Sono alcune delle richieste fatte dal consigliere comunale di Ragusa, Morando.

Supporto agli Usa nel mondo è sceso al minimo storico - rivela un sondaggio - : Dei dieci leader della classifica di approvazione della politica americana sette rappresentano paesi d'Africa.