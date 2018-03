Usa | pornostar | “Ho fatto sesso non protetto con Donald Trump”

Usa - la pornostar che inchioda Trump raccoglie 150mila dollari in 48 ore per la caUsa contro il tycoon : Usa, la pornostar che inchioda Trump raccoglie 150mila dollari in 48 ore per la causa contro il tycoon Stormy Daniels ha lanciato una campagna di crowdfunding per sostenere le spese legali contro il presidente e annuncia una conferenza stampa bomba Continua a leggere L'articolo Usa, la pornostar che inchioda Trump raccoglie 150mila dollari in 48 ore per la causa contro il tycoon proviene da NewsGo.

Usa - legale della pornostar che avrebbe avuto una relazione con Trump : “La mia assistita ha subito minacce fisiche” : Il legale della pornostar Stormy Daniels – che avrebbe ricevuto 130mila dollari per il suo silenzio su una presunta relazione con Donald Trump – ha dichiarato che la sua assistita ha subito minacce fisiche. Lo ha dichiarato in alcune interviste con diversi media Usa senza, però, fornire ulteriori dettagli. Ma non è tutto, perché l’avvocato Michael Avenatti ha dichiarato alla Cnn di essere stato contattato da altre sei donne per ...

Usa : legale Trump cerca bloccare intervista pornostar : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La pornostar Stormy Daniels fa caUsa a Trump : "Accordo sul silenzio non vale - manca la sua firma" : La notizia del ricorso legale, anticipata dalla Nbc, è stata confermata dall'avvocato dell'attrice a luci rosse, Michael Avenatti, via Twitter

Pornostar fa caUsa a Trump : “Nullo l’accordo per comprare il mio silenzio” : Pornostar fa causa a Trump: “Nullo l’accordo per comprare il mio silenzio” L’attrice e Trump ebbero una relazione nel 2006. Nel 2016, proprio nei giorni delle elezioni, fu firmato un accordo di segretezza. Ma ora la donna vuole annullarlo. Continua a leggere L'articolo Pornostar fa causa a Trump: “Nullo l’accordo per comprare il mio silenzio” proviene da NewsGo.

La pornostar Stormy Daniels fa caUsa a Trump : accordo per tacere nullo - : La presunta ex amante del presidente sostiene l'invalidità del documento per mantenere il silenzio sulla relazione perché privo della firma del diretto interessato

PORNOSTAR FA CAUsa A TRUMP/ Chi è Stormy Daniels : “accordo per silenzio è nullo” : PORNOSTAR fa CAUSA a TRUMP: chi è Stormy Daniels e cosa è successo con il Presidente degli Stati Uniti? L'avvocato della donna, Michael Avenatti, mette online la querela scaricabile.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:48:00 GMT)

La pornostar che ebbe una relazione con Trump gli fa caUsa : Aveva intascato 130 mila dollari per non parlare della relazione di sei mesi che ha avuto con Donald Trump, ma ha già fatto il giro dei talk show. E ora Stephanie Clifford, pornostar conosciuta professionalmente come Stormy Daniels, ha fatto causa al presidente degli Stati Uniti, sostenendo che Trump non ha mai firmato l’accordo con cui avrebbe comprato il suo silenzio. La causa civile, che è stata depositata alla Corte Suprema di Los ...

Pornostar fa caUsa a Trump : "Nullo l'accordo per comprare il mio silenzio" : L'attrice e Trump ebbero una relazione nel 2006. Nel 2016, proprio nei giorni delle elezioni, fu firmato un accordo di segretezza. Ma ora la donna vuole annullarlo.

Perché la pornostar Stormy Daniels ha fatto caUsa al presidente Trump : Perché la pornostar Stormy Daniels ha fatto causa al presidente Trump La pornostar Stormy Daniels ha fatto causa a Donald Trump affermando che il suo accordo per tacere sulla presunta relazione col presidente è nullo. Questo Perché Trump non lo avrebbe mai firmato.Continua a leggere La pornostar Stormy Daniels ha fatto causa a Donald Trump […] L'articolo Perché la pornostar Stormy Daniels ha fatto causa al presidente Trump proviene da ...

Pornostar fa caUsa a Trump - 'accordo per tacere nullo' : La porno star Stormy Daniels ha fatto causa al presidente americano Donald Trump, affermando che il suo accordo per tacere sulla presunta relazione col tycoon e' nullo. Questo perche' Trump non lo ...

Stormy Daniels - la pornostar fa caUsa a Trump : "Nullo l'accordo per tacere - mai pagati i 130.000 dollari" : Una nuova bufera si abbatte su Donald Trump. Nuovo capitolo della telenovela che riguarda il caso della pornostar con cui avrebbe avuto frequenti incontri sessuali. Stormy Daniels ha fatto...

Pornostar fa caUsa a Trump : 'Nullo l'accordo per comprare silenzio' : La Pornostar Stormy Daniels ha fatto causa al presidente americano Donald Trump, affermando che il suo accordo per tacere sulla relazione con il tycoon è nullo perché Trump non lo avrebbe mai firmato. ...

Usa - il legale Trump : "Ho pagato personalmente il silenzio della pornostar" : L'avvocato personale del presidente americano Donald Trump , ha detto di aver pagato di tasca propria la pornostar Stormy Daniels, che aveva affermato di aver avuto una relazione con il tycoon nel ...