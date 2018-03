USA - in forte ripresa l'economia nel Distretto Fed di Chicago : Teleborsa, - In deciso miglioramento l'attività economica nel Distretto Fed di Chicago, nel mese di febbraio. L'indice Fed Chicago sull'attività nazionale , CFNAI, si è portato a +0,88 punti dai +0,02 ...

Pianoforte su misura per Benedetti Michelangeli - Mina lo compra e lo USA nell'ultimo album : 'Il tasto non torna!'. Arturo Benedetti Michelangeli si sedette, lo provò e andò via. Abbandonando il Pianoforte che aveva commissionato lui stesso su misura e che gli era stato costruito apposta ...

Borse in forte calo dopo la Fed - la minaccia di sanzioni USA alla Cina abbatte Wall Street : MILANO - Le Borse europee chiudono in forte calo con un peggioramento in coincidenza dell'apertura di Wall Street, beneficiando solo parzialmente delle indiscrezioni sulla possibile esclusione dell'...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Are 2018 in DIRETTA : gara cancellata a caUSA del forte vento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Ultima gara della stagione per quanto riguarda le donne del Circo Bianco, ma aspettiamoci grandi emozioni in una specialità che ne ha regalate tantissime per tutto l’anno. La tedesca Viktoria Rebensburg è ad un passo dal conquistare la Coppa di Gigante, avendo 92 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley. Grande attesa anche per la ...

Spia avvelenata - USA - Germania e Francia contro la Russia. Gentiloni - forte solidarietà con la premier May : ... in quanto costituisce una 'violazione delle norme e accordi internazionali' che è 'inaccettabile e non ha posto nel mondo civilizzato'. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Tags ...

Ue-Giappone a USA - forte timore per dazi : ANSA, - BRUXELLES, 10 MAR - "Il commissario europeo per il commercio Cecilia Malmstroem ed il ministro dell'economia del Giappone Hiroshige Seko hanno affrontato con il rappresentante del commercio Usa Robert Lighthizer la questione dei dazi" e "hanno sottolineato la forte preoccupazione dell'Ue e del ...

USA - forte maltempo : oltre 1.500 voli cancellati a New York : oltre 1.500 voli sono già stati cancellati, oggi, negli aeroporti che servono l’area di New York, a causa del maltempo che sta colpendo la costa orientale degli Stati Uniti. All’aeroporto di Newark sono stati cancellati più di 550 voli, ovvero il 45% di quelli solitamente in programma; al Jfk cancellati 467 voli, ovvero il 40%, mentre al LaGuardia si registrano 587 cancellazioni; altre sono attese nell’arco della giornata. ...

USA - produttività ferma a fine 2017. Forte aumento del costo lavoro : Segnali contrastanti giungono dal mercato del lavoro americano, complice una produttività in stallo, nonostante un Forte aumento del costo del lavoro. La produttività del settore non agricolo in USA , ...

Meteo USA : in arrivo una nuova tempesta sulla East Coast - intense nevicate e vento forte : Una nuova tempesta sta per abbattersi sulla East Coast degli Stati Uniti: arriva a meno di una settimana dall’ultima (il nor’Easter, che ha lasciato migliaia di persone senza corrente elettrica), e sono attesi numerosi centimetri di neve e forti venti, che rischiano di causare ulteriori danni in molte parti già investite dall’ultima ondata di maltempo. Sono ancora 100mila le persone senza elettricità in Massachusetts, ...

May fortemente contraria ai dazi USA : 18.19 "Profondamente preoccupata" Theresa May per la minacciata guerra commerciale nei confronti dell'Unione europea in relazione al nuovo indirizzo dell'amministrazione americana sui dazi doganali Il premier britannico ha discusso al telefono con il presidente Usa,mostrando apprensione per gli annunci protezionistici di Trump che vuole imporre dazi sull'import di acciaio e alluminio,sottolineando che "un'azione multilaterale è il solo modo di ...

Fed : Powell - outlook economico USA rimane forte : Per gli Stati Uniti "l'outlook economico rimane forte". È quanto emerge dal discorso davanti al Congresso Usa di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve , Fed, . Durante la sua testimonianza ...