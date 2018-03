Usa | il movimento contro le armi deve imparare a fare politica

Cresce movimento #deletefacebook - scuse Zuckerberg non bastano. Verso una class action in Usa : Mentre sui social Cresce il movimento #deletefacebook , sulla scia dell'appello lanciato dal co-fondatore di Whatsapp Brian Aucton a cancellarsi da Facebook, Mark Zuckerberg esce finalmente allo ...

Sirac Usa - presentato il Movimento civico 'Prossima' di Valeria Troia : «Una scelta di coerenza " ha sottolineato -, per prendere le distanze da una certa politica ferma su logiche personalistiche che non parte dai temi e dalle persone. Qui, invece, c'è tutto quel ...

M5s - espulso per negazionismo vince la caUsa : “Movimento dovrà pagare 30mila euro” : Furono espulsi dal Movimento e non poterono partecipare alle Comunarie che incoronarono Virginia Raggi alla corsa verso il Campidoglio. Ora il giudice Francesco Remo Scerrato, della sedicesima sezione civile dei Tribunale di Roma, ha accolto il ricorso di Roberto Motta e Antonio Caracciolo e condannato il M5s a pagare 30mila euro di spese legali. Erano stati i primi in assoluto a portare Beppe Grillo e i suoi in tribunale, la mina che ha ...