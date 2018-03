Ex spia russa - Usa e Ue espellono 100 diplomatici russi. Mosca : 'Risponderemo' : ... sottolineando che i provvedimenti sono stati adottati in coordinamento con gli alleati della Nato e i partner Usa nel mondo. Quanto al Canada, ha deciso di espellere quattro diplomatici e di ...

Caso Skripal - Usa e Ue espellono più di 100 diplomatici russi : l’Italia ne manda via due : Caso Skripal , Usa e Ue espellono più di 100 diplomatici russi : l’Italia ne manda via due Continua la crisi diplomatica tra russi a e Gran Bretagna, con Stati Uniti e Ue che decidono di re-inviare a Mosca più di cento diplomatici russi dopo il Caso Skripal . Anche l’Italia espelle due diplomatici .Continua a leggere Continua la crisi […]

Caso Skripal - Usa e Ue espellono più di 100 diplomatici russi : l’Italia ne manda via due : Continua la crisi diplomatica tra russi a e Gran Bretagna, con Stati Uniti e Ue che decidono di re-inviare a Mosca più di cento diplomatici russi dopo il Caso Skripal . Anche l'Italia espelle due diplomatici .Continua a leggere

Usa e Ue espellono 100 diplomatici russi L’Italia ne manda via 2. Mosca : reagiremo : Il presidente americano ha anche ordinato la chiusura del consolato di Seattle; anche l’Italia allontana due rappresentanti del governo di Mosca . In tutto sono 100 le persone coinvolte

Spia avvelenata in Inghilterra - Europa e Usa espellono più di 100 diplomatici russi : In Europa anche l’Italia e la Germania tra i Paesi che hanno ordinato il rientro in russia di funzionari russi ...